”Am fost foarte dezamăgit de NATO şi, sincer, dacă summitul nu ar fi avut loc în Turcia (...) este posibil să nu fi venit”, a declarat el, alături de preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan, de care s-a declarat foarte apropiat.

El a reiterat că i-a testat pe aliaţii europeni atunci când le-a cerut ajutorul în Războiul din Iran şi s-a plâns din nou de ei, relatează The Associated Press.

”Italia ne-a refuzat, Germnaia ne-a refuzat şi Franţa ne-a refuzat”, a nominalizat Trump. ”Însă e OK. Dar, ştiţi, de ce noi cheltuim sute de miliarde de dolari, iar ei nu sunt acolo pentru noi”, s-a plâns el.

Această revendicare se află în centrul conflictului lui Trump cu NATO, pe care a catalogat-o drept un ”tigru de hârtie”.

Preşedintele american a fost întrebat despre o întâlnire cu omologul său ucrinean Volodimir Zelenski, prevăzută miercuri, în marja summitului NATO.

El a răspuns că a purtat recent convornit la telefon grozave atât cu liderul de la Kiev, cât şi cu omologul lor rus Vladimir Putin.

”Amândoi vor s-o rezolve acum”, a dat el asigurări. Iar Erdogan ”ne ajută s-o rezolvăm”, a adăugat el.

Donlad Trump l-a lăudat pe Recep Tayyip Erdogan la începutul acestei întrâlniri. El a apreciat că au o ”relaţie foarte specială”, în beneficiul ţărilor lor.

Întrebat ce le face relaţia atât de puternică, Trumpa răspuns că există ”o chimie care funcţionează între noi”.

”Uneori te înţelegi cu cei mai duri tipi, ca el”, a declarat el, gesticulând către Erdogan. ”Alteori nu te înţelegi cu cei mai slabi, cei mai patetici oameni”, a adăugat el.

Trump: „Turcia a fost în multe privinţe mult mai loială decât alte ţări”

Preşedintele american a fost întrebat de către un jurnalist dacă va autoriza vânzarea de avioane americane de tip F-35 Turciei, exclusă din acest program după ce a cumpărat sisteme antirachetă ruseşti.

”Este cu siguranţă un lucru pe care-l vom analiza”, a declarat el în timpul acestei reuniuni cu Erdogan.

”Turcia a fost în multe privinţe mult mai loială decât alte ţări”, a subliniat el.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cerut în mod public Statelor Unite să nu vândă Turciei avioane de tip F-35, pentru că acest lucru ar afecta echilibrul puterii în Orientul Mijlociu.

Donald Trump a fost primit de către Recep Tayyip Erdogan la palatul prezidenţial cu covorul albastru şi garda de onoare.

El a dat mâna cu Erdogan şi au trecut în revistă garda. Cei doi s-au oprit, iar Trump a salutat atunci când fanfara a cântat imnul american. În timpul intonării s-au tras salve de tun.

Ei şi-au continuat drumul către intrarea în palat, survolaţi de avioane care au lăsat dâre roşii, albe şi albastre, culorile steagului american.

Trump s-a referit din nou la Groenlanda

Trump, a declarat marţi că Groenlanda ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca, în timp ce liderii NATO s-au reunit pentru un summit în Turcia, relatează Reuters.

Afirmaţiile lui Trump potrivit cărora SUA trebuie să preia sau să controleze Groenlanda, un teritoriu danez semiautonom, au stârnit tensiuni între Washington şi Copenhaga - ambele membre fondatoare ale NATO - şi, mai larg, întreaga Europă. De atunci, problema a intrat pe cale diplomatică.

„Ar trebui să fie controlată de Statele Unite, nu de Danemarca”, a declarat Trump reporterilor în timpul unei întâlniri cu preşedintele turc Tayyip Erdogan.

Trump a spus că problema controlului asupra Groenlandei a afectat relaţiile SUA cu NATO. „Asta mi-a afectat relaţia cu NATO, pentru că Groenlanda nu-i este de niciun folos Danemarcei. Danemarca nu cheltuieşte bani pentru a ajuta cu adevărat Groenlanda, dar este o zonă importantă pentru Statele Unite şi este înconjurată de nave chinezeşti şi ruseşti, iar asta nu se va întâmpla”, a punctat el.

„Ei nu ar fi de acord cu asta, mai ales având în vedere toţi banii pe care îi cheltuim pentru a-i ajuta în faţa Rusiei”, a adăugat Donald Trump.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a declarat în iunie că discuţiile cu Danemarca şi Groenlanda continuă lunar.