Ministrul grec a dat un interviu site-ului conservator american Breitbart News, ulterior evidențiat de Trump pe rețeaua sa Truth Social, arată Agerpres. Plevris, autorul unei noi legi care a înăsprit semnificativ condițiile de primire pentru migranți și solicitanți de azil, a declarat că Europa a avut „o politică proastă” în materie de migrație și că „mesajul cetățenilor noștri este clar: ajunge”.

„Pentru mine, cel mai bun lucru pe care l-a făcut președintele Trump este că a schimbat politica de migrație în Statele Unite, dar și în Europa”, a declarat Plevris. „Sunt un admirator al președintelui Trump. Am avut o politică (de migrație) proastă în Europa.”

Ministrul grec a subliniat că dacă vicepreședintele american JD Vance ar veni astăzi în Europa, ar vedea că „Europa și-a schimbat politica de migrație” și că Grecia are acum „o politică strictă, dar corectă”.

Centre în afara Europei și critici ale ONG-urilor

Plevris s-a declarat favorabil centrelor amplasate în afara Europei pentru returnarea solicitanților de azil respinși, o politică puternic criticată de ONG-uri, care sunt îngrijorate în special de „slăbirea și deteriorarea continuă a serviciilor pentru minorii neînsoțiți”. El a făcut referire și la evenimentele recente din exclava spaniolă Ceuta, unde 72.000 de migranți au trecut granița din Maroc, apreciind că „Uniunea Europeană trebuie să aibă un instrument instituțional pentru a face față situațiilor extreme”.

Grecia, model pentru o politică mai strictă

Plevris, fost membru al partidului grec de extremă dreapta LAOS, este ministru al migrației din iunie 2025 în guvernul prim-ministrului conservator Kyriakos Mitsotakis. El a reamintit că Grecia s-a confruntat cu situații similare în trecut și a avertizat că „anumite politici naționale, cum ar fi regularizările în masă ale migranților, pot acționa ca un factor de atracție pentru rețelele de contrabandă și imigrația ilegală”.