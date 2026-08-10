Informația a fost confirmată de oficiali ai Comandamentului nord-american de apărare aerospațială (NORAD). Aeronavele au fost escortate în siguranță în afara spațiului aerian restricționat, iar autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre incident, transmite Agerpres.

Fox News și New York Post au relatat că interceptarea a avut loc în apropierea clubului de golf Trump National Golf Club, unde președintele și-a petrecut weekendul. NORAD nu a precizat câte avioane de vânătoare au fost implicate și nici nu a oferit informații despre tipul aeronavelor care au încălcat restricțiile.

Restricții temporare de zbor, impuse în mod curent

Restricțiile temporare de zbor sunt impuse în mod obișnuit în jurul locurilor unde se află președinții americani, din motive de securitate. Incidentele de acest tip, care implică adesea aeronave mai mici, au loc ocazional, iar NORAD îndeamnă piloții să verifice restricțiile relevante din spațiul aerian înainte de fiecare zbor.