Trump, primit de Erdogan cu covorul albastru la summitul NATO de la Ankara. Cu ce s-a lăudat în fața liderului turc

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Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit marţi, la Ankara, pe covorul albastru, pe omologul său american Donald Trump, la coborârea din aeronava prezidenţială Air Force One, şi-au dat mâna, iar Trump şi-a strâns gazda de umeri.

autor
Alexandru Toader

Erdogan purta ochelari de soare în timp ce au pozat pe un soare puternic. El l-a bătut şi strâns pe Trump de braţe şi au pornit pe covor împreună, trecând în revistă garda.

Erdogan l-a ghidat uneori, blând, pe Trump, ţinându-l de braţe. Cei doi şefi de stat nu au făcut declaraţii de presă. Spre deosebire de covorul roșu standard folosit în diplomația internațională, Turcia a optat pentru covorul albastru turcoaz în cadrul ceremoniilor de primire la nivel înalt.

Însă Trump a fost auzit vorbindu-le lui Erdogan şi soţiei acestuia despre noul avion pe care-l foloseşte.

Şeful statului american a sosit la Ankara marţi, după ce NATO a anunţat acorduri în domeniul armamentului în valoare de miliarde de euro.

Acest anunţ răspunde astfel cererii lui Trump ca Europa să cheltuiască mai mult pentru a se apăra.

Summitul NATO de marţi şi miercuri se axează pe Războiul din Ucraina şi cheltuielile militare ale membrilor europeni ai alianţei.

Aceste summituri sunt puternic simbolice.

Cele 32 de state membre ale celui mai mare bloc militar din lume urmează să-şi reitereze angajamentul de neclintit faţă de securitatea lor reciprocă, după ce relaţiile transatlantice au părut uneori să se clatine.

Astfel, tema centrală a acestui summit este o Europă mai puternică într-o NATO mai puternică.

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, erdogan, Summit nato, ankara,

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