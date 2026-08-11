Președintele SUA a eliminat vaccinurile împotriva hepatitei B, COVID-19 și gripei din lista recomandărilor fundamentale pentru toți copiii și a cerut divizarea vaccinului combinat ROR (rujeolă, oreion, rubeolă) în trei doze separate, administrate la intervale diferite, transmite Agerpres. Ordinul, care ar putea fi blocat de instanțe, a stârnit controverse, în condițiile în care Trump a recunoscut că nu există dovezi științifice care să susțină afirmațiile sale, iar CDC și comunitatea medicală resping orice legătură între vaccinuri și autism.

Conform noii politici, vaccinurile împotriva hepatitei B, COVID-19 și gripei nu mai sunt recomandate în mod sistematic tuturor copiilor, deși părinții pot alege să le administreze, iar asigurările vor continua să acopere costurile. Trump a asociat măsura cu dezbaterea privind autismul, sugerând că administrarea unui număr mai mic de vaccinuri la intervale mai mari ar putea reduce numărul diagnosticelor de autism, deși Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) afirmă că nu există dovezi științifice care să ateste beneficii suplimentare în urma divizării vaccinului ROR sau o legătură de cauzalitate între vaccinuri și autism.

Un ordin executiv contestat

Trump a recunoscut, la întrebarea unui jurnalist, că nu deține dovezi care să susțină afirmația că vaccinul ROR ar putea fi „destul de letal” dacă este administrat împreună. Expertul în sănătate avertizează că necesitatea unor vizite medicale suplimentare i-ar putea lăsa pe copii neprotejați pentru o perioadă mai lungă sau ar putea duce la omiterea vaccinării.

Ordinul executiv ar putea să nu aibă un impact imediat, deoarece o reformă similară a fost blocată temporar de o instanță federală în luna martie, iar multe dintre normele privind vaccinarea sunt stabilite la nivelul fiecărui stat în parte. În prezent, vaccinurile separate împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei nu sunt disponibile în Statele Unite.

Reacțiile comunității medicale

Măsura a fost întâmpinată cu critici din partea comunității medicale, care subliniază importanța vaccinării combinate pentru asigurarea imunității colective și protejarea copiilor împotriva bolilor grave. Dezbaterea privind vaccinurile și autismul continuă să fie un subiect controversat, dar studiile științifice de amploare nu au identificat nicio legătură de cauzalitate între cele două.