Sosit marţi în capitala turcă Ankara la bordul acestui avion recent reconvertit, vopsit în roşu, el a plecat miercuri seară cu un alt aparat, Air Force One utilizat de ani de zile, vopsit în albastru, scrie Agerpres.

Noul aparat oferit de Qatar "va zbura în Europa către două sau trei mari baze militare unde îl vom putea arăta oamenilor, iar eu mă voi întoarce prin mijloace normale", a declarat preşedintele american înainte de a pleca din Ankara.

Acest lucru va permite "soldaţilor să îl vadă, deoarece este cu adevărat magnific", a adăugat el, rămânând foarte evaziv cu privire la motivele acestei schimbări de ultim moment.

New York Times a afirmt miercuri seară că acest lucru a fost făcut la cererea Secret Service, structura responsabilă cu protecţia preşedintelui, din motive de securitate.

Potrivit cotidianului, noul aparat, reamenajat rapid de armata americană după donaţia Qatarului, nu dispune de toate tehnologiile vechiului jet.

Un fapt neobişnuit, jurnaliştii care călătoreau la bordul fostului avion prezidenţial au primit instrucţiuni, la plecarea din Ankara, să tragă obloanele hublourilor.

Întrebat ulterior despre acest aspect în cadrul unui schimb de idei cu presa, Donald Trump a părut să sugereze că el însuşi, şi implicit avionul său, ar putea fi ţinta Iranului, ţară cu care ostilităţile au fost reluate.

Fostul avion l-a transportat pe preşedinte până în Regatul Unit. Acolo, Donald Trump s-a îmbarcat în noul Air Force One vopsit în roşu, cu destinaţia Washington.

Oferit de Qatar şi evaluat la câteva sute de milioane de dolari, acest aparat a ridicat semne de întrebare importante, în special privind limitele care încadrează cadourile primite de un preşedinte din partea unor puteri străine.

De asemenea, a stârnit controverse în materie de securitate, prin utilizarea acestui aparat care a aparţinut iniţial unui guvern străin şi care este destinat să îndeplinească funcţia extrem de sensibilă de avion prezidenţial.