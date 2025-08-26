Trump trece la nivelul următor. Garda Națională va avea „unități specializate” anti-criminalitate. Cine va fi responsabil

Președintele Donald Trump a semnat luni un ordin executiv prin care îi încredințează secretarului său al apărării, Pete Hegseth, sarcina de a înființa "unități specializate" în cadrul Gărzii Naționale.

Unitățile specializate vor fi "instruite și echipate în mod specific pentru a face față problemelor de ordine publică" - cel mai clar semn de până acum al intenției sale de a extinde rolul armatei americane în activitățile de aplicare a legii în întreaga țară.

Conform ordinului semnat recent, Hegseth este însărcinat "să se asigure că Garda Națională a Armatei și Garda Națională a Forțelor Aeriene din fiecare stat dispun de resurse, sunt instruite, organizate și disponibile pentru a asista forțele de ordine federale, de stat și locale în stingerea tulburărilor civile și în asigurarea siguranței și ordinii publice ori de câte ori circumstanțele o impun, în conformitate cu legea". Una dintre misiunile principale ale Gărzii Naționale este deja de a fi instruită și disponibilă pentru a asista aplicarea legii în ceea ce privește siguranța publică, adesea la cererea guvernatorului statului lor, arată CNN.

De asemenea, acesta îi ordonă lui Hegseth să „desemneze un număr adecvat de membri ai Gărzii Naționale instruiți din fiecare stat, care să fie disponibili în mod rezonabil pentru mobilizare rapidă în astfel de scopuri" și să înființeze o „forță de reacție rapidă" permanentă care să fie „disponibilă pentru desfășurare rapidă la nivel național".

Cu toate acestea, rămân întrebări cu privire la modul în care ordinul va funcționa în practică. Garda Națională dispune deja de forțe de reacție, concepute pentru a răspunde rapid la incidente care necesită sprijin pentru aplicarea legii sau pentru securitate în fiecare stat și teritoriu. Aceste forțe își îndeplinesc în principal misiunea sub comanda și controlul guvernatorilor, iar ordinul executiv de luni al lui Trump nu specifică cărei autorități i se vor raporta unitățile din afara DC dacă guvernatorul unui stat nu dorește să le folosească.

„Pare foarte util" (ordinul executiv, n.r.), a declarat luni Rachel VanLandingham, un fost judecător al Forțelor Aeriene și actual profesor de drept la Southwestern Law School. „Dar, din nou, diavolul stă în detaliile modului în care intenționează să le folosească", a adăugat ea.

Ordinul executiv sporește îngrijorările existente cu privire la faptul că administrația Trump încearcă să utilizeze Garda Națională și agențiile federale de aplicare a legii în scopuri politice - mai ales că președintele pare să aibă în vedere exclusiv desfășurări în orașe conduse de democrați, în state albastre.

Garda Națională poartă de acum arme pentru „protecție personală”

Această mișcare urmează unei directive a lui Hegseth de săptămâna trecută care a autorizat membrii Gărzii Naționale desfășurați în Washington, DC, să înceapă să poarte arme.

Membrii Gărzii Naționale desfășurați în DC au început să poarte arme duminică, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al Joint Task Force care efectuează misiunea. Un comunicat al Joint Task Force - DC a arătat duminică că Hegseth a ordonat membrilor gărzii să poarte armele din dotare. Un oficial american a declarat luni pentru CNN că unele trupe vor purta puști M4, deoarece aceasta este arma lor principală, în timp ce poliția militară, de exemplu, utilizează în principal o armă M17. Un purtător de cuvânt al Joint Task Force a declarat că trupele sunt autorizate să își folosească armele de foc doar pentru „protecție personală", adică autoapărare- și „nu pentru poliție".

Ordinul lui Hegseth a marcat o schimbare notabilă în orientările Pentagonului, care indicase anterior că membrii Gărzii Naționale ar putea fi înarmați dacă circumstanțele o justifică.

Secretarul apărării a declarat luni reporterilor din Biroul Oval că Garda Națională este „foarte mândră să facă parte din apărarea capitalei națiunii și să se asigure că este sigură, lucrând cu forțele de ordine", adăugând că membrii gărzii desfășurați în district „iubesc această misiune".

Luni, Trump a sugerat că va cere Congresului să legifereze acțiunea de extindere a atribuțiilor Gărzii Naționale, declarând reporterilor din Biroul Oval: „Cred că democrații vor vota pentru acest lucru".

Trump a sugerat desfășurarea militarilor în alte orașe, cum ar fi Chicago, spunând reporterilor că aceștia sunt „gata să meargă oriunde", cu „un preaviz de mai puțin de 24 de ore". Cu toate acestea, el a sugerat că va aștepta până când guvernatorii vor solicita trupele Gărzii Naționale înainte de a ordona desfășurarea de trupe pentru a face față criminalității.

„Am putea aștepta, sau nu - am putea pur și simplu să mergem și să o facem, ceea ce probabil ar trebui să facem", a spus Trump. „Problema este că nu este frumos când te duci și o faci și altcineva stă acolo și spune, în timp ce noi dăm rezultate grozave, spune: 'Ei bine, noi nu vrem armata'. Ei au mare nevoie de ajutor - Chicago are nevoie disperată de ajutor. Uitați-vă doar la statisticile privind criminalitatea".

Reguli diferite pentru desfășurarea în District of Columbia

Trump ar putea trimite trupele Gărzii Naționale într-un stat împotriva dorinței guvernatorului, amintind de ceea ce s-a întâmplat în Los Angeles în această vară, când trupele au fost federalizate. Dar această distincție critică a persoanei căreia îi raportează trupele influențează ceea ce membrii gărzii pot sau nu pot face în timp ce sunt mobilizați. Trupele federalizate, precum cele care s-au mobilizat în Los Angeles, nu pot desfășura activități de aplicare a legii, deoarece ar fi o încălcare a Posse Comitatus Act. Trupele care primesc ordine în temeiul titlului 32, precum cele mobilizate în DC, nu fac obiectul Posse Comitatus și, prin urmare, pot contribui la aplicarea legii.

Garda Națională din DC este unică prin faptul că președintele are autoritatea de a o activa în temeiul titlului 32, deși această autoritate este de obicei delegată secretarului armatei. Altfel, trupele Gărzii Naționale din alte părți ale țării se află sub controlul guvernatorilor lor în timp ce se află sub incidența titlului 32.

„DC dă un exemplu negativ", a spus VanLandingham. „Este un exemplu de normalizare a acestui lucru, când nimic nu este normal în această privință, iar DC nu este reprezentativ pentru alte state. ... Ar fi o lume cu totul nouă pentru ei să încerce o manevră de tip Washington, DC în Chicago sau oriunde altundeva care nu este Washington, DC, deoarece Washington, DC, este atât de diferit din punct de vedere juridic față de orice altă zonă."

„El vrea să facă DC în Chicago, dar nu are autoritățile legale în DC, cu excepția cazului în care invocă în cele din urmă Legea insurecției", a adăugat ea. Administrația Trump a lăsat ușa deschisă pentru invocarea Legii insurecției la începutul acestui an în ceea ce privește activitatea militară la frontiera de sud, deși Pentagonul și Departamentul de Securitate Internă nu au recomandat luarea acestei măsuri dramatice, care i-ar permite lui Trump să utilizeze forțele militare în serviciu activ din SUA pentru a asigura aplicarea legii.

Opoziția democraților

Senatorul Tammy Duckworth, un democrat din Illinois, s-a opus cu fermitate duminică posibilității ca Trump să desfășoare Garda Națională la Chicago - un lucru pe care președintele a declarat că îl ia foarte mult în considerare.

„Nu este o surpriză faptul că Donald Trump atacă din nou Chicago, dar asta nu schimbă faptul că modelul continuu al lui Trump de politizare și utilizare abuzivă a armatei națiunii noastre pentru propriul său câștig partizan și pentru a zdrobi disidența este profund deranjant, este antiamerican și nu își are locul în niciunul dintre orașele noastre", a declarat Duckworth, veteran de război și membru al Senatului pentru serviciile armate, într-o declarație înainte de semnarea ordinului executiv de luni.

Din punct de vedere logistic, ordinul executiv de luni lasă, de asemenea, întrebări fără răspuns cu privire la modul în care „unitățile specializate" se vor antrena sau dacă va exista coordonare între aceste unități în toate statele.

„Vreți să spuneți că fiecare stat va avea propria sa forță de reacție rapidă care poate face față la orice? Vă uitați la un amalgam de unități care se reunesc sub conducerea unui oficial al Pentagonului, a unui comandant? Dacă da, atunci trebuie să aveți o școală în care să se adune și să se antreneze în acest sens, și care sunt reglementările în materie? ... Acesta este modul clasic în care eșuează misiunile militare, atunci când nu aveți orientări clare și nu v-ați antrenat împreună", a declarat VanLandingham.

Trupele Gărzii Naționale din cadrul misiunii DC sunt așteptate în această săptămână să înceapă să ajute mai mult la partea de „cosmetizare" a misiunii. Luni, un oficial american a declarat pentru CNN că garda analizează ce echipamente vor fi necesare și în ce puncte vor interveni, dar se așteaptă ca sarcinile să includă lucruri precum vopsirea graffiti-urilor, ridicarea gunoaielor și curățenia în zona de lângă memorialul Martin Luther King Jr.

Ordinul executiv semnat în martie și intitulat "Frumusețea și siguranța Districtului Columbia" prevedea un „plan coordonat de înfrumusețare" pentru facilitățile, monumentele și parcurile din DC, îndepărtarea graffiti-urilor și „asigurarea curățeniei spațiilor publice".

Timp de câteva săptămâni, Trump a intensificat eforturile de combatere a criminalității în Washington DC, care au inclus, de asemenea, o preluare federală a departamentului de poliție al orașului și o prezență sporită a forțelor de ordine federale. Președintele s-a plâns în repetate rânduri de creșterea infracționalității în DC, însă numărul total al infracțiunilor este mai mic în acest an decât în 2024.

Pentru a asista Garda Națională din DC, s-a apelat la trupele Gărzilor Naționale din Virginia de Vest, Carolina de Sud, Mississippi, Ohio, Louisiana și Tennessee. Trupele din statele conduse de Partidul Republican au început să sosească în capitala țării săptămâna trecută. Duminică dimineața, 2.274 de membri ai Gărzii Naționale se aflau în misiune, dintre care peste 1.300 proveneau din statele de sprijin.

În săptămâna începută la 12 august, de când administrația Trump a deținut controlul asupra Departamentului Metropolitan de Poliție, orașul a înregistrat o scădere moderată a infracțiunilor raportate - și o creștere mult mai mare a arestărilor de imigranți, a constatat o analiză CNN a datelor guvernamentale.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













