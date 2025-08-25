Trump se laudă că i se spune „președintele Europei” și că, sub mandatul său, SUA au devenit cea mai respectată țară din lume

Stiri externe
25-08-2025 | 20:20
donald trump
Getty

Donald Trump susține că este numit „președintele Europei” pentru rolul său în oprirea războiului din Ucraina și pentru creșterea cheltuielilor militare pentru statele NATO.

autor
Aura Trif

"Au atât de mult respect faţă de preşedinte încât îmi spun, în glumă, preşedintele Europei, ceea ce este o onoare", a afirmat Trump în faţa jurnaliştilor în Biroul Oval la o ceremonie de semnare a unor ordine executive.

El s-a lăudat de asemenea că, sub conducerea sa, Statele Unite au devenit "ţara cea mai respectată" din lume. Acest respect, a susţinut republicanul Trump în continuare, nu a existat pe vremea predecesorului său democrat Joe Biden şi se datorează leadership-ului dovedit de el în faţa unor parteneri europeni.

"Aţi văzut asta cu liderii europeni" veniţi lunea trecută la Casa Albă, a argumentat Trump, vorbind despre liderii europeni veniţi acolo să-l sprijine pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la întâlnirea cu el ce a urmat summitului său cu preşedintele rus Vladimir Putin, respectiv preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, preşedintele francez, Emmanuel Macron, cancelarul german, Friedrich Merz, premierul britanic, Keir Starmer, premierul italian, Giorgia Meloni, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

"Îmi plac aceşti oameni. Sunt oameni buni. Sunt mari lideri", a mai susţinut Trump, adăugând că întâlnirea cu aceştia "a fost o reuniune grozavă, iar ţara noastră (SUA) este din nou respectată".

Citește și
Garda Nationala, SUA
Unele trupe ale Gărzii Naționale din SUA, aflate în Washington, au început să poarte arme de foc, puști și pistoale

El s-a lăudat şi cu angajamentul pe care l-a obţinut din partea liderilor statelor membre ale NATO de a creşte bugetele militare. "Aţi văzut asta cu NATO, unde au convenit să treacă de la 2% la 5%" din PIB pentru apărare, a indicat Trump, referindu-se la acordul de la summitul NATO, unde statele membre, cu excepţia Spaniei, au acceptat această creştere a cheltuielilor pentru înarmare, dar etapizat şi cu menţiunea că un procent de 1,5% din totalul de 5% poate fi cheltuit pentru acţiuni "legate de apărare", cum ar fi securitatea cibernetică sau infrastructura. 

Cine sunt jurnaliștii ucisi în raidul asupra spitalului Nasser din Fâșia Gaza. Reacția iIraelului

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, donald trump, europa,

Dată publicare: 25-08-2025 20:20

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Trump anunță că a vorbit din nou cu Putin: ”Cred că vom pune capăt războiului”
Stiri actuale
Trump anunță că a vorbit din nou cu Putin: ”Cred că vom pune capăt războiului”

Donald Trump a declarat luni că a mai vorbit cu Vladimir Putin și după întâlnirea pe care cei doi au avut în Alaska. ”Cred că vom pune capăt războiului”, a adăugat președintele american, care a nu a mai oferit și alte detalii.

Unele trupe ale Gărzii Naționale din SUA, aflate în Washington, au început să poarte arme de foc, puști și pistoale
Stiri externe
Unele trupe ale Gărzii Naționale din SUA, aflate în Washington, au început să poarte arme de foc, puști și pistoale

Unele unități ale Gărzii Naționale care patrulează capitala SUA la ordinul președintelui Donald Trump au început să poarte arme de foc.

Mesajul pe care i l-a transmis România lui Donald Trump. Ce i-a spus ministrul Apărării emisarului SUA
Stiri actuale
Mesajul pe care i l-a transmis România lui Donald Trump. Ce i-a spus ministrul Apărării emisarului SUA

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit duminică, la Kiev, cu emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Ucraina, generalul Keith Kellog.

Recomandări
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei
Stiri Politice
PSD îngroapă, parțial, securea războiului pe Pachetul 2, dar o ascute aprig pe cea pentru Primăria Capitalei

La aproape o lună de când a blocat Pachetul 2 de măsuri fiscale, PSD îngroapă parțial securea războiului și se întoarce la masa discuțiilor din coaliția de guvernare.  

Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației
Stiri Educatie
Alți zeci de mii de elevi vor primi, până la urmă, burse de merit. Noile reguli impuse de Ministerul Educației

Ministerul Educației schimbă regulile de acordare a burselor, stabilite acum două săptămâni. Dacă ultimul elev care prinde o bursă de merit are aceeași medie cu alți colegi de clasă, atunci vor intra toți pe lista beneficiarilor.

ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
Stiri actuale
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește

Criminaliștii, sprijiniți de salvamontiști, au revenit luni la locul accidentului din Munții Iezer, unde patru tineri și-au pierdut viața, iar al cincilea a fost grav rănit.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 25 August 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
25 August 2025

01:31:04

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
25 August 2025

01:51:09

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59