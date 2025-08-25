Trump anunță că a vorbit din nou cu Putin: ”Cred că vom pune capăt războiului”

Donald Trump a declarat luni că a mai vorbit cu Vladimir Putin și după întâlnirea pe care cei doi au avut în Alaska. ”Cred că vom pune capăt războiului”, a adăugat președintele american, care a nu a mai oferit și alte detalii.

Preşedintele american Donald Trump a răspuns afirmativ luni la întrebarea unui reporter dacă a vorbit cu liderul rus Vladimir Putin de la summitul său de la Casa Albă de acum o săptămână cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, relatează AFP.

"Cred că vom pune capăt războiului", a declarat preşedintele SUA, fără a oferi mai multe detalii, în contextul în care planul său de a-i reuni pe preşedinţii Rusiei şi Ucrainei în jurul aceleiaşi mese pare să fi stagnat.

