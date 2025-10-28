SUA dau Germaniei șase luni să rezolve statutul filialelor Rosneft aflate sub sancțiuni americane

28-10-2025 | 11:39
Administrația Donald Trump oferă Germaniei șase luni pentru a rezolva structura de proprietate a activelor germane ale Rosneft, care se află sub sancțiuni americane, relatează Bloomberg, citând surse.

Vlad Dobrea

Companiile în cauză sunt Rosneft Deutschland și RN Refining & Marketing, care, în urma invaziei rusești la scară largă a Ucrainei, au fost preluate în administrare fiduciară de către autoritățile germane, însă Rosneft și-a păstrat proprietatea, explică DW.

Aceste companii nu sunt incluse pe lista sancțiunilor SUA.

Statele Unite, notează Bloomberg, doresc ca autoritățile germane să dezvolte o structură de proprietate care ar exclude participarea Rusiei la aceste companii după expirarea perioadei de administrare a trustului în martie 2026.

Rosneft Deutschland reprezintă aproximativ 12% din capacitatea de rafinare a petrolului din Germania, scrie DW. 

