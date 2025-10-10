Locuitorii Fâşiei Gaza se întorc acasă după doi ani de război. Caută printre ruine ce a mai rămas din viețile lor

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în Războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

La început, s-au îndreptat timid spre nord, iar apoi numărul lor a crescut treptat pe drumul al-Rachid. Formau o coloană lungă de pietoni, unii fără bagaje, având doar un rucsac în spate.

Câteva vehicule înaintau încet, în aceeaşi direcţie, în mijlocul mulţimii, potrivit unor imagini filmate de AFPTV la Nuseirat, în centrul Fâşiei Gaza.

Unele persoane din coloană strigau ”Allah este mare”, aplaudau şi fluierau în semn de bucurie.

În mulţime, Ibrahim al-Helou originar din oraşul Gaza, care a fost deplasat în Tabăra de Refugiaţi al-Maghazi, în centrul enclavei, oscila între entuziasm şi prudenţă.

Atunci când a plecat înapoi acasă, ”situaţia era periculoasă, cu focuri de armă”, povesteşte bărbatul în vârstă de vreo 40 de zni. Spune că a aşteptat o vreme, înainte să se întoarcă la Gaza, pentru a verifica starea casei şi a ”evalua situaţia”.

Situaţie periculoasă

Vineri dimineaţa, Guvernul israelian a anunţat că a aprobat prima fază a acordului încetării focului în Fâşia Gaza şi a eliberării - în 72 de ore - a ostaticilor, un acord pe care l-a ncheiat cu Hamasul în noaptea de marţi spre miercuri, la Sharm el-Sheikh, în Egipt.

Acest acord vizează să pună capăt războiului de doi ani, declanşat de un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.

Ahmad Azzam, alt deplasat din oraşul Gaza, în vârstă de 35 de ani, povesteşte că a plecat imediat ce a aflat despre retragerea trupelor.

”Atunci când am aflat vestea retragerii israeliene şi că drumul va fi deschis în orele următoare, familia mea şi cu mine am venit imediat pe al-Rachid Street pentru a ne întoarce la Gaza”, a declarat el AFP.

Deoarece consideră situaţia periculoasă, el a preferat să aştepte pe un deal care străjuieşte drumul de coastă.

”Numai câteva persoane îşi asumă riscul să înainteze”, a declarat el la prânz, ora la care a început în mod oficial retragerea trupelor.

Armata israeliană a avertizat vineri populaţia Fâşiei Gaza că mai multe zone ale teritoriului vor rămâne ”extrem de periculoase”.

”Bucuria” de a te întoarce acasă

Mai la sud, în marele oraş din partea de sud a enclavei Khan Yunis, sute de deplasaţi se întorceau, la rândul lor, la ruinele casele lor, în urma retragerii armatei israeliene din mai multe zone ale teritoriului palestinian.

Cu bidoane şi sticle de apă goale în mână. majoritatea pe jos sau doar câţiva pe bicicletă, ei înaintau printre dărâmăturile clădirilor distruse, pe drumuri pline de praf, potrivit unor imagini AFPTV.

În mijlocul unui morman de moloz, un bărbat aruncă nişte beţe, părând să trieze ceea ce poate fi recuperat.

”De doi ani suntem deplasaţi, trăim pe trotuare, fără adăpost şi fără un loc în care să stăm. Slavă lui Allah, armistiţiul este aproape”, declara vineri dimineaţa Arij Abou Saadaeh, în drum către casa sa, la Bani Suheila, plină de speranţă că ”armistiţiul va dura”.

Ea spune că îi „plânge profund” pe fiul și fiica pierduți în război, dar, cu toate acestea, se „bucură de armistițiu și de pace”, pentru că, în opinia ei, armistițiul aduce și bucurie: „întoarcerea la casele noastre”.

Amir Abu Iyadeh, alt deplasat, în vârstă de 32 de ani, povesteşte că s-a întors cu o zi mai înainte acasă.

„Ne întoarcem acasă pentru a curăța, în ciuda distrugerilor, asediului și durerii”, a spus el, purtând un rucsac roz la piept, ținându-și fiica de mână și un bidon gol în cealaltă. „Ne întoarcem acasă, încărcați de răni și tristețe, dar suntem fericiți. Chiar dacă ne întoarcem în ruine fără viață, este, totuși, pământul nostru. Sperăm ca liniștea să revină și războiul să se încheie.”

