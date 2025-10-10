Locuitorii Fâşiei Gaza se întorc acasă după doi ani de război. Caută printre ruine ce a mai rămas din viețile lor

Stiri externe
10-10-2025 | 20:54
gaza
AFP

Mii de palestinieni care suferă după doi ani de război, mânaţi de speranţă, au pornit vineri, după anunţul unei încetări a focului în Războiul din Fâşia Gaza, nerăbdători să-şi caute casele chiar şi între ruine, relatează AFP.

autor
Mihaela Ivăncică

La început, s-au îndreptat timid spre nord, iar apoi numărul lor a crescut treptat pe drumul al-Rachid. Formau o coloană lungă de pietoni, unii fără bagaje, având doar un rucsac în spate.

Câteva vehicule înaintau încet, în aceeaşi direcţie, în mijlocul mulţimii, potrivit unor imagini filmate de AFPTV la Nuseirat, în centrul Fâşiei Gaza.

Unele persoane din coloană strigau ”Allah este mare”, aplaudau şi fluierau în semn de bucurie.

În mulţime, Ibrahim al-Helou originar din oraşul Gaza, care a fost deplasat în Tabăra de Refugiaţi al-Maghazi, în centrul enclavei, oscila între entuziasm şi prudenţă.

Citește și
Greta Thunberg
VIDEO. Greta Thunberg a fost primită cu urale în Tunisia. Flota sa de ajutoare este pregătită să intre în Fâșia Gaza

Atunci când a plecat înapoi acasă, ”situaţia era periculoasă, cu focuri de armă”, povesteşte bărbatul în vârstă de vreo 40 de zni. Spune că a aşteptat o vreme, înainte să se întoarcă la Gaza, pentru a verifica starea casei şi a ”evalua situaţia”.

Situaţie periculoasă

Vineri dimineaţa, Guvernul israelian a anunţat că a aprobat prima fază a acordului încetării focului în Fâşia Gaza şi a eliberării - în 72 de ore - a ostaticilor, un acord pe care l-a ncheiat cu Hamasul în noaptea de marţi spre miercuri, la Sharm el-Sheikh, în Egipt.

Acest acord vizează să pună capăt războiului de doi ani, declanşat de un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.

Ahmad Azzam, alt deplasat din oraşul Gaza, în vârstă de 35 de ani, povesteşte că a plecat imediat ce a aflat despre retragerea trupelor.

”Atunci când am aflat vestea retragerii israeliene şi că drumul va fi deschis în orele următoare, familia mea şi cu mine am venit imediat pe al-Rachid Street pentru a ne întoarce la Gaza”, a declarat el AFP.

Deoarece consideră situaţia periculoasă, el a preferat să aştepte pe un deal care străjuieşte drumul de coastă.

”Numai câteva persoane îşi asumă riscul să înainteze”, a declarat el la prânz, ora la care a început în mod oficial retragerea trupelor.

Armata israeliană a avertizat vineri populaţia Fâşiei Gaza că mai multe zone ale teritoriului vor rămâne ”extrem de periculoase”.

”Bucuria” de a te întoarce acasă

Mai la sud, în marele oraş din partea de sud a enclavei Khan Yunis, sute de deplasaţi se întorceau, la rândul lor, la ruinele casele lor, în urma retragerii armatei israeliene din mai multe zone ale teritoriului palestinian.

Cu bidoane şi sticle de apă goale în mână. majoritatea pe jos sau doar câţiva pe bicicletă, ei înaintau printre dărâmăturile clădirilor distruse, pe drumuri pline de praf, potrivit unor imagini AFPTV.

În mijlocul unui morman de moloz, un bărbat aruncă nişte beţe, părând să trieze ceea ce poate fi recuperat.

”De doi ani suntem deplasaţi, trăim pe trotuare, fără adăpost şi fără un loc în care să stăm. Slavă lui Allah, armistiţiul este aproape”, declara vineri dimineaţa Arij Abou Saadaeh, în drum către casa sa, la Bani Suheila, plină de speranţă că ”armistiţiul va dura”.

Ea spune că îi „plânge profund” pe fiul și fiica pierduți în război, dar, cu toate acestea, se „bucură de armistițiu și de pace”, pentru că, în opinia ei, armistițiul aduce și bucurie: „întoarcerea la casele noastre”.

Amir Abu Iyadeh, alt deplasat, în vârstă de 32 de ani, povesteşte că s-a întors cu o zi mai înainte acasă.

„Ne întoarcem acasă pentru a curăța, în ciuda distrugerilor, asediului și durerii”, a spus el, purtând un rucsac roz la piept, ținându-și fiica de mână și un bidon gol în cealaltă. „Ne întoarcem acasă, încărcați de răni și tristețe, dar suntem fericiți. Chiar dacă ne întoarcem în ruine fără viață, este, totuși, pământul nostru. Sperăm ca liniștea să revină și războiul să se încheie.”

Reacția British Airways după ce unul dintre avioanele sale a aterizat de urgență la Otopeni

Sursa: News.ro

Etichete: razboi, israel, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 10-10-2025 20:54

Articol recomandat de sport.ro
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Ralf Rangnick a văzut ce a făcut Mircea Lucescu și a spus clar după victoria Austriei cu 10-0
Citește și...
Parlamentul European cere UE să adopte măsuri urgente în faţa gravei crize umanitare din Fâşia Gaza
Stiri externe
Parlamentul European cere UE să adopte măsuri urgente în faţa gravei crize umanitare din Fâşia Gaza

Parlamentul European a adoptat joi o rezoluţie prin care îşi exprimă îngrijorarea faţă de criza umanitară „catastrofală” din Fâşia Gaza şi cere UE să ia măsuri urgente.  

VIDEO. Greta Thunberg a fost primită cu urale în Tunisia. Flota sa de ajutoare este pregătită să intre în Fâșia Gaza
Stiri externe
VIDEO. Greta Thunberg a fost primită cu urale în Tunisia. Flota sa de ajutoare este pregătită să intre în Fâșia Gaza

O mulţime de oameni s-a strâns duminică în portul tunisian Sidi Bou Said pentru a o întâmpina pe Greta Thunberg, în momentul în care flota sa de ajutoare, cu destinaţia Fâșia Gaza, a acostat în port, relatează BBC, potrivit News.ro.

Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul
Stiri externe
Washington Post: SUA vor să administreze Fâșia Gaza timp de un deceniu după război. Ce prevede planul

Un plan postbelic al SUA pentru Gaza prevede administrarea regiunii timp de cel puțin un deceniu, relocarea populației și reconstrucția enclavei ca stațiune turistică și centru de producție, potrivit unui document citat de Washington Post.

Amnesty International: Israelul desfăşoară o
Stiri externe
Amnesty International: Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza

 

Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, în timp ce ONU şi numeroase ONG-uri continuă să avertizeze asupra foametei iminente, relatează AFP.

Emisarul american Steve Witkoff spune că lucrează cu Israelul la un plan de încheiere a războiului din Fâşia Gaza
Stiri externe
Emisarul american Steve Witkoff spune că lucrează cu Israelul la un plan de încheiere a războiului din Fâşia Gaza

Emisarul american Steve Witkoff le-a declarat, sâmbătă, familiilor ostaticilor israelieni deţinuţi de Hamas în Gaza că lucrează cu guvernul israelian la un plan pentru a pune capăt războiului.

 

Recomandări
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”
Stiri Economice
Economia României stagnează. Guvernanții își pun toate speranțele în banii europeni: ”Există premise foarte bune”

Economia României a încetinit în prima jumătate a anului și vorbim despre o stagnare în aproape toate domeniile. Avansul a fost de doar 0,3% față de aceeași perioadă din 2024.  

Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump
Stiri Sociale
Românii, pro-americani: Au o părere bună despre SUA și vor mai multe baze militare în România. Ce-și doresc de la Trump

Fără Statele Unite, Europa nu poate face față unui război cu Rusia, iar numărul militarilor americani în România este acceptabil, însă nu ar strica să fie mai multe baze.

Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze
Stiri Sociale
Tinerii se feresc de muncă, în timp ce vârstnicii o caută. Românii de peste 70 de ani, dornici să se angajeze

Cu un șomaj foarte mare în rândul tinerilor de până în 24 de ani, Agenția Națională a Forței de Muncă a organizat un târg de amploare dedicat absolvenților. Doar că, cei mai mulți dintre vizitatori și-au încheiat studiile acum o jumătate de secol.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 Octombrie 2025

43:31

Alt Text!
La Măruță
10 Octombrie 2025

01:30:53

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
10 Octombrie 2025

01:32:03

Alt Text!
ePlan
Ediția 2

16:43

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28