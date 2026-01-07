Trump, către republicanii din Camera Reprezentanţilor: Dacă nu câştigăm alegerile intermediare, voi fi pus sub acuzare. VIDEO

07-01-2026 | 07:11
Donald Trump
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că republicanii trebuie să câştige alegerile intermediare pentru Congres din 2026, pentru că altfel va fi pus din nou sub acuzare de democraţi, pentru a treia oară, relatează Reuters.

 

Mihaela Ivăncică

„Trebuie să câştigaţi alegerile intermediare, pentru că, dacă nu le câştigăm, vor găsi un motiv să mă pună sub acuzare”, le-a spus Trump congresmenilor republicani la o reuniune la Washington. „Voi fi pus sub acuzare”, a insistat el.

Înaintea alegerilor din noiembrie de la jumătatea mandatului prezidenţial, care i-ar putea bloca agenda sa l-ar putea expune la anchete ale Congresului, Trump a pledat insistent în faţa aliaţilor care controlează cu greu Camera Reprezentanţilor din SUA. Le-a spus să lase deoparte diferendele dintre ei şi să promoveze politicile sale privind egalitatea de gen, sănătatea şi integritatea alegerilor în rândul electoratului american nemulţumit de costul vieţii.

„Se spune că, atunci când câştigi preşedinţia, pierzi alegerile de la jumătatea mandatului”, a spus Trump. „Aş vrea să-mi explicaţi ce naiba se întâmplă în mintea publicului”, le-a cerut el.

După o operaţiune militară îndrăzneaţă împotriva liderului venezuelean Nicolas Maduro, Trump este presat să se concentreze asupra problemelor interne, în special asupra inflaţiei şi preţurilor. Marţi, Trump a spus puţine lucruri despre această din urmă chestiune, cu excepţia faptului că a moştenit-o de la democraţi şi că republicanii ar trebui să se bazeze pe creşterile puternice ale pieţei bursiere americane.

De asemenea, el a menţionat doar pe scurt atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA din partea susţinătorilor săi, în timp ce democraţii din Congres au marcat cinci ani de la eveniment acuzând republicanii de „ştergerea” istoriei.

Tiradă în stil propriu la Kennedy Center

Congresmenii s-au întâlnit la Centrul John F. Kennedy pentru Arte Performative, o instituţie înfiinţată şi numită de Congres. Trump a epurat consiliul de administraţie, care avea membri numiţi de democraţi anul trecut, iar administratorii rămaşi au votat în decembrie să redenumească centrul pentru a include numele lui Trump alături de cel al fostului preşedinte democrat Kennedy.

Acolo, într-un discurs nestructurat care a durat 84 de minute, Trump a reflectat inclusiv asupra sfatului soţiei sale de a nu mai dansa în public.

El a repetat mai multe afirmaţii false, inclusiv că Washingtonul nu a înregistrat niciun omor în ultimele şapte luni. Poliţia din Washington a raportat o crimă în ajunul Anului Nou şi a declarat că în 2025 au avut loc 127 de omucideri.

Trump s-a plâns, de asemenea, că nu mai apucă să joace prea mult golf, după ce a jucat duminică şi în mod regulat pe durata mandatului său.

Trump a prezis că republicanii vor contrazice tendinţele şi vor obţine o „victorie epică la alegerile de la jumătatea mandatului”, dar s-a plâns şi de unii membri care nu se aliniază viziunilor sale.

Toate locurile din Camera Reprezentanţilor şi o treime din cele din Senat vor fi disputate în alegerile din noiembrie. Începând de la George W. Bush în 2006, preşedinţii în funcţie au piedut locuri în Camera Reprezentanţilor la fiecare scrutin legislativ de la mijlocul mandatului prezidenţial.

Trump şi-a îndemnat partidul să respingă cu mai multă forţă mesajul aproape unitar al democraţilor privind sănătatea. Democraţii, partid minoritar, pledează pentru prelungirea subvenţiilor care au expirat şi care au făcut asigurarea Obamacare mai accesibilă pentru milioane de americani.

El a spus că membrii conservatori ar trebui să fie „puţin flexibili” în ceea ce priveşte insistenţa lor de a include prevederile amendamentului Hyde în planurile lor de sănătate, ceea ce ar împiedica banii contribuabililor să fie folosiţi pentru servicii de avort.

„Toate aceste probleme sunt foarte importante, dar puteţi deţine controlul asupra sănătăţii”, le-a spus el parlamentarilor. „Găsiţi o soluţie”, le-a cerut el.

Trump a luat măsuri pentru a extinde puterea executivă

Trump a fost pus sub acuzare de două ori de Camera Reprezentanţilor condusă de democraţi în timpul mandatului său din 2017-2021, un demers fără precedent. Democraţii i-au reproşat politica sa faţă de Ucraina şi revolta din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu în care au fost implicaţi susţinători ai săi. Senatul a votat pentru achitarea sa în ambele cazuri.

Unii democraţi din Camera Reprezentanţilor au introdus deja articole de punere sub acuzare în care îl acuză pe Trump de abuz de putere în al doilea mandat, acuzaţii pe care Casa Albă le neagă.

Republicanii controlează în prezent Camera Reprezentanţilor cu cinci voturi, o marjă mică care i-a frustrat atât pe Trump, cât şi pe preşedintele Camerei, Mike Johnson. Trump a luat măsuri pentru a-şi extinde puterile de a acţiona singur în domenii care variază de la imigraţie la acţiuni militare şi reglementări federale. El se confruntă în curând cu o hotărâre importantă a Curţii Supreme cu privire la faptul dacă utilizarea pe scară largă a tarifelor vamale a uzurpat o putere acordată Congresului de Constituţie.

Republicanii din Camera Reprezentanţilor au arătat o enormă deferenţă faţă de Trump, cedând administraţiei sale o mare parte din autoritatea Congresului asupra cheltuielilor şi a altor chestiuni. Dar au început să dea semne de independenţă.

Camera Reprezentanţilor ar putea vota săptămâna aceasta pentru a anula veto-ul emis de Trump luna trecută, care a anulat proiecte de infrastructură în Colorado şi Florida, deşi nu este clar dacă efortul va obţine majoritatea de două treimi necesară.

Sursa: News.ro

