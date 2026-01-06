Lidera opoziției venezuelene, Maria Machado, a declarat că este pregătită să-i acorde lui Trump Premiul Nobel pentru Pace

Politiciana opoziției venezuelene María Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace în 2025, este pregătită să înmâneze premiul președintelui american Donald Trump sau să îl împartă cu acesta.

Machado a declarat acest lucru într-un interviu acordat Fox News.

„Când am aflat că am câștigat Premiul Nobel pentru Pace, i l-am dedicat lui Donald Trump pentru că am crezut că îl merită... Dacă am crezut că îl merită în octombrie, imaginați-vă cât de convinsă sunt acum [după răsturnarea lui Nicolás Maduro]”, a spus Machado.

Când a fost întrebată de gazdă dacă s-a oferit să-i acorde Premiul Nobel lui Trump, politiciana a răspuns: „Acest lucru nu s-a întâmplat încă. Dar aș dori să-i spun personal că noi, poporul venezuelean (pentru că acesta este un premiu pentru poporul venezuelean), vrem cu siguranță să i-l acordăm și să-l împărtășim cu el”.

María Corino Machado a fost membră a parlamentului venezuelean. În 2012, a candidat la președinție. În 2023, când și-a anunțat intenția de a candida la următoarele alegeri prezidențiale, a fost descalificată din funcția publică. În 2012 și 2024, Machado a condus protestele împotriva lui Nicolás Maduro.

În octombrie 2025, Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace. L- a dedicat „poporului suferind din Venezuela” și lui Donald Trump „pentru sprijinul său ferm acordat cauzei noastre”.

După ce forțele speciale americane l-au răpit pe președintele venezuelean Nicolás Maduro pe 3 ianuarie, Machado a declarat că „este timpul pentru libertate” pentru venezueleni. Cu toate acestea, Trump a anunțat că SUA intenționează să guverneze Venezuela în cooperare cu vicepreședintele Delcy Rodríguez, un aliat de lungă durată al lui Maduro. Machado, potrivit lui Trump, nu se bucură de suficient sprijin în țară.

