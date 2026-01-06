Donald Trump, noi detalii despre operațiunea din Venezuela: „Știau că venim. A fost genial din punct de vedere tactic”

06-01-2026 | 18:00
donald trump
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a lăudat „o realizare militară uimitoare” în Venezuela în discursul său de marți, afirmând că multe persoane au fost ucise, chiar dacă „știau că venim”.

Alexandru Toader

„Nimeni nu a fost ucis, iar de cealaltă parte, multe persoane au fost ucise. Din păcate, spun asta, soldați – cubanezi, în majoritate cubanezi – dar mulți, mulți au fost uciși. Și știau că venim, iar ei erau protejați, iar oamenii noștri nu”, a spus Trump în discursul său la reuniunea membrilor Partidului Republican din Camera Reprezentanților.

Președintele SUA a menționat că electricitatea în Venezuela a fost oprită, afirmând că acela a fost momentul în care „au știut că există o problemă”. El a adăugat că armata SUA „i-a luat puțin prin surprindere” în acest fel, lăudând operațiunea ca fiind „briliantă din punct de vedere tactic”, notează agenția de știri Baha.

Mai mult, președintele american a mai spus că „electricitatea pentru aproape întreaga țară a fost oprită. Atunci au realizat că era o problemă. Nu era electricitate... Așa că i-am luat puțin prin surprindere, dar a fost genial. A fost genial din punct de vedere tactic. A fost un lucru incredibil”.

Donald Trump a adăugat că operațiunea din Venezuela de înlăturare a lui Nicolas Maduro a dovedit că „avem cea mai puternică, cea mai letală și cea mai sofisticată armată”.

Donald Trump, Groenlanda
Motivul pentru care Donald Trump vrea atât de mult Groenlanda, cea mai mare insulă din lume: ”Resurse minerale și energetice”

„Este cea mai temută armată de pe planeta Pământ, și nici măcar nu se apropie vreuna de ea. Știți, spun asta de mult timp. Nimeni nu ne poate învinge”, a spus Trump, citat de Sky News.

„De mult timp se acceptă faptul că SUA are cea mai puternică putere militară din emisfera vestică”, a conchis Trump.

