Ce va face Trump dacă Putin respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina. Gestul care ar putea costa serios Rusia

Se va discuta inclusiv despre finanțarea Ucrainei pentru următorii 2 ani, dar și despre securitatea energetică și combaterea amenințărilor rusești.

Președintele Vladimir Putin a ținut, miercuri, un discurs furibund în care a atacat Europa și i-a numit, cităm, "porcușori" pe liderii care susțin înarmarea statelor occidentale.

Într-un discurs virulent susținut în fața generalilor ruși, Vladimir Putin a catalogat eforturile occidentului de a se pregăti pentru război drept o "isterie".

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „(Europenilor) li se spune că trebuie să se pregătească pentru un război major. Am afirmat în repetate rânduri: aceasta este o minciună, o absurditate, o pură absurditate despre o așa-zisă amenințare rusă, una imaginară, la adresa țărilor europene”.

În același timp, liderul de la Kremlin a spus că nu renunță la niciunul dintre obiectivele pe care le-a impus armatei odată cu invadarea Ucrainei.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Obiectivele operațiunii militare speciale vor fi, fără îndoială, atinse. Am prefera să facem acest lucru și să eliminăm cauzele profunde ale conflictului prin diplomație. Dacă partea adversă și protectorii săi externi refuză să se angajeze într-un dialog substanțial, Rusia va realiza eliberarea pământurilor sale istorice prin mijloace militare”.

La rândul său, Volodimir Zelenski susține că Vladimir Putin nu este interesat deloc de negocierile de pace.

Dacă președintele rus respinge în continuare un acord de pace cu Ucraina, Washingtonul ia în considerare noi sancțiuni, scrie Bloomberg, citând surse oficiale anonime.

Una dintre opțiuni ar fi vizarea navelor din așa-numita flotă fantomă a Rusiei, formată din petroliere utilizate pentru transportul țițeiului Moscovei, precum și a comercianților care facilitează tranzacțiile.

Iar Europa este pregătită, spune cancelarul Germaniei.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Am asigura o zonă demilitarizată între părțile beligerante și - ca să fie clar - am răspunde concret la agresiunile sau atacurile rusești. Nu am ajuns încă acolo. Dar faptul că americanii și-au asumat un astfel de angajament – de a proteja Ucraina în cazul unui armistițiu, ca și cum ar fi teritoriul NATO – cred că este o poziție nouă remarcabilă pentru Statele Unite ale Americii”.

Pe de altă parte, cancelarul german a declarat că, în opinia sa, există șanse de 50% de a se ajunge la un acord european privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru a finanța în continuare apărarea Ucrainei.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene: „Activele rusești vor rămâne imobilizate până când vom decide altfel, până când Rusia va opri războiul și până când Rusia va plăti cuvenitele despăgubiri către Ucraina pentru pagubele produse”.

Pe acest fundal, mai mulți lideri ai partidelor naționaliste și populiste europene s-au întâlnit, miercuri, la Bruxelles, cu o zi înaintea summitului Uniunii dedicat sprijinirii financiare a Ucrainei.

Premierul ceh Andrej Babis a declarat că susține poziția Belgiei, care refuză să permită utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea Kievului.

La rândul său, premierul ungar Viktor Orban a descris ideea transferării acestor bani drept o "iluzie".

