Expert: Trump ne readuce în lumea granițelor teoretice pentru marile puteri. Europa, ultima rămășiță a ordinii bazate pe legi

De parcă incursiunea-fulger din Venezuela și capturarea președintelui contestat al acestei țări nu ar fi bulversat suficient întreaga lume, Donald Trump plusează.

Liderul american amenință și alte state cu intervenții similare, menite să rezolve diverse situații care nu-i sunt pe plac. Avertizate au fost Columbia, Mexicul și Cuba. Însă și Groenlanda sau Iranul sunt vizate.

După evoluția rapidă a evenimentelor din Venezuela, Donald Trump continuă să lanseze avertismente si pentru alte țări din regiune.

”Reporter: Plănuiți acțiuni și în Cuba?

Donald Trump: Cred că o să cadă de la sine. Nu cred că e nevoie să facem noi ceva. V-ați uitat vreodată la lupte în ring?

Reporter: Da.

Donald Trump: Pare că deja i se numără colapsul (Cubei)”.

Amenințările la adresa Havanei au început încă de sâmbătă, cu declarația făcută de secretarul de stat Marco Rubio, ai cărui parinți - care și-au câștigat traiul ca barman și menajeră în Florida - au fugit din Cuba în anii 50.

Marco Rubio: ”Cuba este un dezastru. E condusă de senili incompetenți. Nu are economie, este în colaps. Dacă aș face parte din guvernul de la Havana, aș fi un pic îngrijorat”.

Până una alta, Columbia, condusă de un președinte de stânga, a fost următoarea țintă a tiradei liderului american.

”Donald Trump: Columbia este foarte bolnavă, de asemenea, condusă de un om bolnav (președintele Gustavo Petro) căruia îi place să producă cocaină și să o vândă în Statele Unite. Și nu va mai face asta pentru mult timp, vă spun eu.

Reporter: Vreți să spuneți că va exista o operațiune și în Columbia?

Donald Trump: Mie îmi sună bine”.

„La naiba, clubul prietenilor lui Epstein a acționat din nou. Nu, amice, nu sunt îngrijorat. Cine are conștiința curată nu se îngrijorează”.

Liderul de la Bogota nu doar că a respins acuzațiile, ci a contracarat cu o aluzie malițioasă la apropiații infractorului sexual Jeffrey Epstein, din anturajul căruia a făcut parte și președintele american.

Trump amenință cu anexarea Groenlandei, aliata Danemarca spune că asta ar fi sfârșitul NATO

Doar ca Donald Trump nu s-a limitat numai la Columbia.

Donald Trump: ”Apropo, trebuie să facem ceva și cu Mexicul. Trebuie să-și bage mințile-n cap pentru că valurile de migranți ilegali trec prin Mexic. Trebuie făcut ceva. Mi-ar plăcea să rezolve mexicanii problema, ar fi capabili. Din păcate, cartelurile traficanților de droguri sunt foarte puternice în Mexic”.

Christopher Sabatini, senior fellow for Latin America at Chatham House: ”Este un semnal de alarmă în întreaga regiune, pentru cele 33 de țări ale Americii Latine: „Hei, dacă deveniți o țintă a campaniei de dezinformare a lui Donald Trump, o pățiți!”. Să o spunem pe șleau: Maduro nu fost nici pe departe un sfânt, era corupt, tiran, a încălcat drepturile omului în mod sângeros. Dar adevărul e că a intrat în vizorul administrației Trump din cauza numărului mare de refugiați și imigranți venezueleni ajunși în SUA”.

Planurile administrației de la Washington nu se mărginesc însă la America Latină.

Katie Miller, soția unuia dintre consilierii prezidentiali, Stephen Miller, a postat o hartă a Groenlandei acoperită de steagul american, adăugând mesajul criptic „în curând”. Președintele american insistă că Statele Unite au nevoie de Groenlanda din motive de securitate.

Jens-Frederik Nielsen, premierul din Groenlanda: ”Nu se poate pune problema ca Statele Unite să poată pur și simplu cuceri Groenlanda. În primul rând, nu cred că este potrivit să vorbim despre potențiale operațiuni militare în această țară”.

Șefa guvernului danez i-a cerut lui Donald Trump să înceteze cu amenințările. Mette Frederiksen a amintit că Danemarca și, prin urmare, Groenlanda, este membră NATO și este acoperită de garanția de securitate a Alianței.

”În primul rând, cred că președintele SUA ar trebui luat în serios atunci când spune că își dorește Groenlanda. Dar vreau să fie clar și faptul că, dacă Statele Unite aleg să atace militar o altă țară NATO, atunci totul se oprește. Adică, inclusiv NATO-ul nostru și, prin urmare, securitatea care a fost asigurată de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial”.

”Acțiunea SUA dă permisiunea Rusiei și Chinei să facă și ei uz de forță”

Donald Trump n-a uitat nici de Iran, unde este în toi o amplă mișcare de protest, izbucnită pe 28 decembrie din cauza inflației colosale. Forțele de securitate au ucis deja zeci de protestatari.

”Reporter: În Iran sunt protestatari uciși. Ați declarat că avem armele încărcate, gata de acțiune. În ce condiții ar interveni SUA?

Donald Trump: Urmărim acest lucru foarte îndeaproape. Dacă ei încep să omoare oameni, aşa cum au făcut în trecut, cred că vor fi loviţi dur de către Statele Unite”.

La rândul lor, analiștii atrag atenția că intervenția americană din Venezuela s-ar putea dovedi molipsitoare.

John Sawers, fost șef al MI6: ”Pe termen lung, actiunea SUA (din Venezuela) dă permisiunea rușilor și chinezilor să facă și ei uz de forță în propriile vecinătăți”.

În acest context, comentatorilor nu le-a scăpat faptul că Donald Trump a lansat o săgeata otrăvită și către Kremlin. A sugerat că dacă Rusia ar fi avut o armată la fel de bună ca cea americană termina rapid treaba din Ucraina.

Ivan Briscoe, expert în politici latino-americane și director senior la International Crisis Group: ”Evident, va fi o perioadă, dacă vreți, de tensiune între rămășițele, relicvele ordinii internaționale bazate pe reguli și susținătorii acestora, care se regăsesc în special în Europa și cei care caută o revenire la o ordine mondială specifică mai degrabă secolului al XIX-lea, în care puterea legilor este limitate, cuceririle sunt mai mult sau mai puțin tolerate, iar granițele sunt teoretice atunci când sunt în joc mari puteri”.

