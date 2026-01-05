Președintele Mexicului condamnă intervenția în forță a SUA în Venezuela: ”America nu aparține niciunei puteri”

05-01-2026 | 17:26
Gloria Sheinbaum
Getty

Președinta Mexicului, Gloria Sheinbaum, a condamnat din nou intervenția SUA în Venezuela, precum și arestarea președintelui Nicolas Maduro.

Cristian Matei

„Poziția Mexicului față de orice formă de intervenție este fermă, clară și istorică”, a declarat Sheinbaum luni, în cadrul unei conferințe de presă la Mexico City.

Mexicul reafirmă un principiu care nu este nici nou, nici ambiguu: respingem categoric intervenția în afacerile interne ale altor țări.”, a spus ea, potrivit CNN.

„Istoria Americii Latine este clară și convingătoare. Intervenția nu a adus niciodată democrația”, a spus Sheinbaum.

„Numai poporul însuși își poate construi propriul viitor, decide calea pe care o va urma, exercita suveranitatea asupra resurselor sale naturale și defini în mod liber forma de guvernare.”, a mai afirmat Gloria Sheinbaum.

Liderul Mexicului a adăugat: „Pentru Mexic – și așa cum ar trebui să fie pentru toți mexicanii – suveranitatea și autodeterminarea popoarelor nu sunt opționale și nici negociabile.”

„Mexicul susține cu fermitate că America nu aparține niciunei doctrine sau puteri. Continentul american aparține popoarelor fiecărei țări”, a declarat Sheinbaum.

Răspunzând acuzațiilor președintelui american Donald Trump că Mexicul nu a făcut suficient pentru a combate cartelurile de trafic de droguri, Sheinbaum a afirmat: „Mexicul cooperează cu Statele Unite, inclusiv din motive umanitare, pentru a împiedica fentanilul și alte droguri să ajungă la populația sa, în special la tineri”.

„Nu vrem ca fentanilul sau orice alt drog să ajungă în apropierea tinerilor, fie că sunt în Statele Unite, în Mexic sau în orice altă parte a lumii.”, a mai spus ea.

Sursa: CNN

