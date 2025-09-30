China își face și ea un Golden Dome. De ce scutul lor antirachetă ar fi mai bun decât cel al americanilor

30-09-2025 | 10:32
China a anunțat că își face și ea un Golden Dome, dar mult mai mare și mai bun decât cel propus de Donald Trump pentru SUA. Potrivit Beijingului, sistemul chinez va avea acoperire globală, spre deosebire de cel american, limitat la regiuni.

Cristian Anton

China a implementat un prototip funcțional al unui sistem global de apărare similar cu proiectul Golden Dome, propus de Statele Unite, salutând în același timp un progres în tehnologia de procesare a datelor pentru gestionarea amenințărilor la nivel mondial, potrivit oamenilor de știință implicați în proiect, scrie South China Morning Post (SCMP).

Deși „platforma de date masive pentru detectarea distribuită a avertizărilor timpurii” se află încă în stadii incipiente de dezvoltare, aceasta poate monitoriza simultan 1.000 de rachete lansate asupra Chinei de oriunde din lume, potrivit dezvoltatorilor.

Prin utilizarea diverșilor senzori din spațiu, ocean, aer și sol, sistemul identifică și analizează potențialele amenințări, obținând informații critice în timp real, cum ar fi traiectoriile de zbor, tipurile de arme și dacă acestea sunt focoase sau momeli pentru a ghida sistemele de interceptare.

Scutul chinez antirachetă ar avea acoperire globală

Echipa afirmă că sistemul poate integra date de la diferite tipuri de platforme militare – dezvoltate de diverși furnizori, implementate în diferite regiuni și pe perioade diferite de timp – și poate transmite și analiza volume masive de date la viteză mare prin rețele militare extrem de sigure, dar cu lățime de bandă limitată, chiar și atunci când este supus interferențelor sau perturbărilor.

Este primul sistem de apărare antirachetă cunoscut care atinge o acoperire la nivel global.

Sistemul de apărare antirachetă al SUA este împărțit în segmente regionale separate. În luna mai, președintele Donald Trump a propus inițiativa Golden Dome pentru a elimina barierele geografice și a realiza partajarea globală a informațiilor.

Dar până în prezent, nu a fost stabilit niciun plan arhitectural fundamental. Nici Pentagonul, nici contractorii din domeniul apărării nu au propus o soluție fezabilă pentru gestionarea fluxurilor de date și nici nu au ajuns la un consens cu privire la modul în care va fi implementat sistemul.

SUA, China, aparare, sistem, scut antiracheta, golden dome

30-09-2025 10:12

