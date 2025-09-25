CNN: Şeful Pentagonului a convocat sute de ofiţeri superiori americani din întreaga lume pentru o întâlnire neobişnuită

Stiri externe
25-09-2025 | 21:57
Pete Hegseth
Getty

Sute de generali şi amirali americani din întreaga lume au fost chemaţi în Virginia pentru o întâlnire cu secretarul Apărării Pete Hegseth marţea viitoare, au declarat mai mulţi oficiali americani pentru CNN.

autor
Mihaela Ivăncică

Motivul nu a fost comunicat oficial, ceea ce a generat tensiuni și speculații în rândul conducerii militare,potrivit The New York Times.

Întâlnirea ar urma să aibă loc la baza militară Quantico, din Virginia, au declarat mai mulţi oficiali, adăugând că nimeni nu pare să ştie despre ce este vorba, nici măcar generalii şi ofiţerii de rang superior, sau de ce a fost adăugată brusc în calendar.

O sursă familiarizată cu situaţia a declarat că a auzit teorii care variază de la un test de aptitudini fizice în grup, la un briefing despre starea Departamentului Apărării şi până la concedierea în masă a ofiţerilor, dar, indiferent de motiv, convocarea bruscă a atât de multor ofiţeri militari de rang înalt este extrem de neobişnuită.

Glume și temeri legate de securitate

„Se numeşte jocul general al calamarilor”, a glumit un oficial, făcând referire la un serial de groază sud-coreean.

Unii oficiali şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la securitate, având în vedere că atât de mulţi ofiţeri de rang înalt se vor afla în acelaşi loc în acelaşi timp. Un asistent al Congresului a declarat pentru CNN că, dacă Hegseth nu intenţionează să anunţe „o nouă campanie militară importantă sau o reorganizare completă a structurii de comandă militară”, nu-şi poate imagina un motiv întemeiat pentru această întâlnire.

Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat că Hegseth „se va adresa liderilor militari superiori la începutul săptămânii viitoare”. Pentagonul nu a răspuns la întrebări specifice despre scopul întâlnirii sau dacă directiva este destinată tuturor generalilor şi ofiţerilor superiori din armată.

Nu este clar dacă ordinul este destinat tuturor generalilor şi ofiţerilor superiori – cei cu gradul de o stea sau mai mare – sau doar celor care deţin anumite funcţii de comandă sau conducere.

Întâlnirea are loc în contextul în care administraţia Trump a demis o serie de generali şi ofiţeri superiori de rang înalt de la preluarea mandatului în ianuarie, în multe cazuri din cauza campaniei lui Hegseth împotriva problemelor legate de diversitate, dar adesea şi din motive nespecificate.

Reduceri forțate în conducerea militară

Hegseth a ordonat, de asemenea, Departamentului Apărării în luna mai să reducă numărul generalilor şi amiralilor cu patru stele cu cel puţin 20%.

Printre ofiţerii concediaţi până în prezent se numără fostul preşedinte al Comitetului şefilor de stat major, generalul CQ Brown; amiralul Lisa Franchetti, fost şef al operaţiunilor navale; amiralul Linda Fagan, fost comandant al Gărzii de Coastă; generalul James Slife, fost adjunct al şefului Forţelor Aeriene; lt. gen. Jeffrey Kruse, fost şef al Agenţiei de Informaţii a Apărării SUA; viceamiralul Nancy Lacore, fost şef al Rezervei Marinei; şi contraamiralul Milton Sands, fost şef al Comandamentului Naval Special de Război.

Înainte de a prelua funcţia de secretar al apărării, Hegseth şi-a exprimat în repetate rânduri dispreţul faţă de o mare parte din corpul de generali şi ofiţeri superiori ai armatei aflaţi în prezent în serviciu. Într-o apariţie într-un podcast, Hegseth a spus că o treime dintre ofiţerii superiori ai armatei sunt „complici activi” la ceea ce el a susţinut că este o mişcare către politizarea armatei. Într-un al doilea podcast, el a spus că ofiţerii superiori „joacă după toate regulile greşite” pentru a satisface „ideologii din Washington DC”.

Sursa: News.ro

Etichete: SUA, militari, Pentagon,

Dată publicare: 25-09-2025 21:57

