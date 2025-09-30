YouTube a acceptat să îi plătească lui Trump 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul privind suspendarea contului

30-09-2025 | 07:18
Youtube
Shutterstock

YouTube va plăti 24,5 milioane de dolari pentru a încheia procesul intentat de Donald Trump, după ce platforma i-a suspendat contul în urma evenimentelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

Aura Trif

YouTube, deţinut de Alphabet, a acceptat să plătească cei 24,5 milioane de dolari pentru a soluţiona un proces intentat de preşedintele SUA, Donald Trump, împotriva companiei din cauza suspendării contului său în urma revoltelor din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliul SUA, potrivit documentului judiciar prezentat luni.

După Meta şi X (fostul Twitter), site-ul de videoclipuri online este un nou exemplu de platformă de social media care ajunge la un acord cu preşedintele american pentru a soluţiona un litigiu. El le-a acuzat că au redus la tăcere în mod ilegal punctele de vedere conservatoare.

Trump a dat în judecată şi Twitter, cunoscut acum sub numele de X, şi pe proprietarul Facebook, Meta, precum şi Google, parte a Alphabet, şi pe directorii executivi ai acestora în iulie 2021.

Meta şi X au convenit la începutul acestui an să plătească pentru a soluţiona procesele.

Banii vor merge către construcția sălii de bal la Casa Albă

În conformitate cu acordul la care s-a ajuns cu YouTube, 22 de milioane de dolari vor fi plătiţi în numele lui Trump către Trust for the National Mall, o organizaţie non-profit care, potrivit documentelor depuse, se dedică construirii unei săli de bal în valoare de 200 de milioane de dolari pe care Trump o amenajează la Casa Albă.

Lucrările la clădirea de 8.361,27 de metri pătraţi sunt preconizate a fi finalizate „cu mult înainte” de încheierea mandatului de patru ani al lui Trump, în ianuarie 2029.

Suma rămasă va fi acordată altor reclamanţi din acest caz, printre care American Conservative Union, care sponsorizează Conservative Political Action Conference (CPAC, Conferinţa Politică pentru Acţiune Conservatoare), şi autoarea americană Naomi Wolf.

YouTube nu a recunoscut nicio încălcare şi nu va face modificări ale produselor sau politicilor în cadrul acordului.

Trump nu şi-a pierdut contul de YouTube în 2021, dar i s-a suspendat dreptul de a încărca videoclipuri noi; contul i-a fost restabilit în 2023.

În ianuarie, Meta a acceptat să plătească aproximativ 25 de milioane de dolari, iar X a plătit 10 milioane de dolari în februarie pentru a soluţiona procese similare intentate de Trump.

Înţelegerea cu Meta a alocat 22 de milioane de dolari pentru un fond destinat viitoarei biblioteci prezidenţiale a lui Trump din Miami, Florida.

Sursa: News.ro

