Trump amenință Afganistanul: „Se vor întâmpla lucruri grave"

21-09-2025 | 08:47
donald trump
Președintele american invocă proximitatea bazei de la Bagram față de zonele de producție a armelor nucleare chinezești și critică din nou gestionarea retragerii din Afganistan de către Joe Biden.

Mihai Niculescu

Președintele american Donald Trump a amenințat sâmbătă Afganistanul cu sancțiuni, fără a preciza natura acestora, dacă talibanii nu vor returna Statelor Unite baza aeriană Bagram, pe care trupele americane au părăsit-o când s-au retras din țară în 2021, relatează duminică AFP.

„Dacă Afganistanul nu returnează baza aeriană Bagram celor care au construit-o, Statele Unite ale Americii, SE VOR ÎNTÂMPLA LUCRURI GRAVE!!!", a scris liderul republican, în vârstă de 79 de ani, pe platforma sa Truth Social.

Argumentul strategic: proximitatea față de China

El a evocat deja ideea în urmă cu câteva zile, în timpul unei conferințe de presă cu premierul britanic Keir Starmer, în ultima zi a vizitei sale de stat în Regatul Unit.

„Unul dintre motivele pentru care ne dorim această bază este, după cum știți, pentru că se află la o oră distanță de locul în care China își produce armele nucleare", a declarat președintele american.

Baza Bagram - două decenii de prezență americană

Situată la 50 de kilometri de Kabul, baza aeriană Bagram, cea mai mare din Afganistan, a servit drept bază forțelor americane timp de două decenii după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 și după desfășurarea pe teritoriul afgan a trupelor coaliției internaționale conduse de SUA.

Trupele americane și cele ale NATO s-au retras în iulie 2021, după ce talibanii au preluat controlul asupra unor zone întinse din Afganistan, înainte de a prelua controlul, în cele din urmă, asupra întregii țări în luna următoare.

Critici la adresa lui Biden și preocupări privind influența chineză

Donald Trump a deplâns în repetate rânduri după întoarcerea sa la Casa Albă pierderea de către SUA a bazei de la Bagram, criticându-l pe predecesorul său, Joe Biden, pentru modul în care a gestionat retragerea SUA din Afganistan.

Republicanul este nemulțumit, de asemenea, de influența crescândă a superputerii rivale China în Afganistan.

