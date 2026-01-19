Momentul jafului de la Muzeul Luvru, surprins de camere. Imagini difuzate în exclusivitate de televiziunea franceză. VIDEO

Camerele de supraveghere au surprins jaful spectaculos de la Muzeul Luvru, din octombrie la Paris, iar imaginile au fost difuzate pentru prima dată duminică de TF1 și France Télévision.

Se pot vedea doi dintre hoţi: unul poartă o cagulă neagră şi o vestă galbenă, celălalt este îmbrăcat în negru şi are o cască de motociclist. Ambii pătrund în galeria Apollon, unde se aflau bijuteriile.

Cum au furat hoții bijuteriile

În imagini, ei trec peste uşa-fereastră, după ce au urcat cu un lift de marfă.

Unul dintre cei doi bărbaţi, înarmat cu o polizor, atacă vitrina în care se afla diadema împărătesei Eugénie, pe care reuşeşte să o ia după ce loveşte cu pumnii în geam.

Apoi, el vine în ajutorul celui de-al doilea hoţ care spărgea vitrina alăturată.

Totul a durat mai puţin de patru minute, sub privirile unor agenţi neputincioşi, unul dintre ei cu o paletă de ghidare fără să ştie ce să facă, potrivit imaginilor France Télévisions.

Prada, de negăsit, a fost estimată la 88 de milioane de euro. Hoţii ar fi putut fi opriţi „în 30 de secunde”, a estimat la jumătatea lunii decembrie Noël Corbin, şeful Inspecţiei Generale pentru Afaceri Culturale (Igac). Poliția a arestat mai mulți suspecți.

