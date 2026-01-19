Atenţionare de călătorie emisă de MAE. Precipitaţii abundente, furtuni şi vânt puternic, în Italia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, mai exact pentru Regiunea Sicilia, unde sunt aşteptate, luni şi marţi, precipitaţii abundente, furtuni şi vânt puternic, fiind emis cod roşu.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia asupra faptului că Departamentul Naţional de Protecţie Civilă a emis un cod roşu pentru Regiunea Sicilia, unde, pe întreg teritoriul regiunii, îndeosebi în zona dintre Munţii Peloritani şi vulcanul Etna, pot avea loc fenomene meteorologice intense, care se vor înrăutăţi luni şi marţi. Sunt aşteptate precipitaţii intense, furtuni şi rafale de vânt.

MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze şi să evite deplasarea în zonele în care astfel de fenomene meteorologice le-ar putea afecta siguranţa şi integritatea personală.

MAE recomandă consultarea paginii web a Departamentului Protecţiei Civile italiene: www.protezionecivile.gov.it, pentru obţinerea informaţiilor actualizate în timp real.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele linii telefonice de urgenţă, în funcţie de regiune: Consulatul General al României la Roma: +39 345 147 3935; Consulatul General al României la Milano: +39 366 108 1444; Consulatul General al României la Bologna: +39 324 803 5171; Consulatul General al României la Torino: +39 338 756 8134; Consulatul General al României la Trieste: +39 340 882 1688; Consulatul General al României la Bari: +39 334 604 2299; Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă, de asemenea, consultarea paginilor web: https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













