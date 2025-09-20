Donald Trump cere Curţii Supreme să înăsprească politica privind paşapoartele împotriva persoanelor transgender

Stiri externe
20-09-2025 | 18:47
Donald Trump
Getty Images

Administraţia preşedintelui Donald Trump a solicitat vineri Curţii Supreme a SUA să îi permită să blocheze emiterea de paşapoarte care reflectă identităţile de gen ale americanilor transgender şi non-binari, relatează Reuters.

autor
Mihaela Ivăncică

Departamentul de Justiţie a depus o cerere de urgenţă pentru a ridica ordinul unei judecătoare federale care interzice Departamentului de Stat să aplice o politică dispusă de Trump.

Aceasta este una dintre numeroasele dispute legate de un ordin executiv semnat de Trump după revenirea în funcţie pe 20 ianuarie, care dispune administraţiei să recunoască doar două sexe biologic distincte, masculin şi feminin.

Administraţia a susţinut, în documentele depuse la tribunal, că ordinul judecătoarei "nu are nicio bază legală sau logică".

Judecătoarea districtuală americană Julia Kobick din Boston a emis o ordonanţă preliminară în aprilie care a oprit aplicarea politicii împotriva a şase dintre cele şapte persoane transgender şi non-binare care au intentat un proces pentru a contesta politica.

Ulterior, ea a extins domeniul de aplicare al hotărârii sale pentru a opri aplicarea politicii împotriva tuturor deţinătorilor de paşapoarte transgender, non-binare şi intersexuale aflate în situaţii similare.

Kobick, o persoană numită de fostul preşedinte democrat Joe Biden, a constatat că politica Departamentului de Stat a fost arbitrară şi înrădăcinată într-o prejudecată iraţională faţă de americanii transgender, care le-a încălcat drepturile la protecţie egală în temeiul celui de-al Cincilea Amendament al Constituţiei SUA.

Curtea de Apel a Primului Circuit al SUA, cu sediul la Boston, a refuzat pe 4 septembrie să suspende ordonanţa judecătoarei, ceea ce a determinat administraţia Trump să sesizeze Curtea Supremă.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 20-09-2025 18:47

