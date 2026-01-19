Polițiștii din Botoșani caută o persoană care a scos 15.000 de lei dintr-un bancomat și i-a uitat acolo

Polițiștii din Botoșani caută persoana care a uitat 15.000 de lei la un bancomat, anunță IPJ.

Potrivit acestora, suma de bani a fost găsită în cursul zilei de sâmbătă pe bancomatul aparţinând ING Bank, de pe strada Marchian din municipiul Botoşani.

"Posesorul banilor se poate prezenta la sediul Poliţiei Municipiului Botoşani pentru a intra în posesia lor. Acesta trebuie să facă dovada faptului că îi aparţin", au transmis oficialii IPJ.

