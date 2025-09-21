Trump amenință Venezuela cu consecințe „incalculabile" dacă refuză să preia migranții. „I-au împins cu forța în SUA”

Donald Trump a ameninţat Venezuela cu consecinţe „incalculabile" dacă nu primeşte înapoi „prizonierii şi pe cei internaţi în spitalele psihiatrice".

Preşedintele american acuză că migranții au fost „împinşi" în Statele Unite de către această ţară, cu care tensiunile cresc de câteva săptămâni, relatează AFP.

„Dorim ca Venezuela să accepte imediat toţi prizonierii şi pe cei internaţi din spitalele psihiatrice (...) pe care liderii venezueleni i-au împins cu forţa în Statele Unite", a scris preşedintele SUA pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

El a adăugat, cu majuscule: "Scoateţi-i imediat din ţara noastră, altfel preţul pe care îl veţi plăti va fi incalculabil".

Donald Trump, care a angajat Statele Unite într-o luptă neobosită împotriva imigraţiei ilegale prin înmulţirea expulzărilor, a sporit recent presiunea diplomatică şi militară asupra Venezuelei.

Statele Unite au desfăşurat, oficial pentru o operaţiune antidrog, mai multe nave de război în Caraibe şi zece avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico, un teritoriu din regiune anexat Statelor Unite.

Venezuela consideră desfășurarea SUA o „amenințare militară”

Washingtonul îi acuză pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro şi guvernul său că desfăşoară o vastă organizaţie de trafic de droguri în Statele Unite şi a anunţat că a distrus recent mai multe ambarcaţiuni „narcoteroriste".

Caracasul neagă vehement aceste acuzaţii şi, ca răspuns la desfăşurarea SUA, pe care o consideră o „ameninţare militară", a lansat exerciţii militare pe insula La Orchila din Caraibe, la aproximativ 65 de kilometri de litoralul venezuelean.

Nicolas Maduro, a cărui putere nu este recunoscută de Statele Unite, a denunţat „un plan imperial care vizează schimbarea regimului" pentru a „fura petrolul ţării", ministrul său al apărării considerând desfăşurarea americană drept un „război nedeclarat".

