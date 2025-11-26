Trump afirmă că Rusia face concesii în negocierile pentru pace în Ucraina. Planul iniţial în 28 de puncte „era doar o schiţă”

26-11-2025 | 08:12
Donald Trump
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Rusia „face concesii” în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, iar Kievul este „mulţumit” de modul în care decurg negocierile, transmite Sky News.  

Mihaela Ivăncică

În declaraţiile făcute reporterilor la bordul avionului Air Force One, în timp ce se îndrepta spre proprietatea sa din Florida pentru a sărbători Ziua Recunoştinţei, Donald Trump a afirmat că „facem progrese” în ceea ce priveşte acordul şi că ar fi dispus să se întâlnească atât cu Vladimir Putin, cât şi cu Volodimir Zelenski, odată ce aceştia vor fi aproape de a ajunge la un acord.

Termenul limită anunţat de Trump nu mai este valabil

El a mai spus că termenul limită anunţat anterior, joi, de Ziua Recunoştinţei, nu mai este valabil şi că planul iniţial de pace în 28 de puncte al Casei Albe, care a stârnit atâta îngrijorare la Kiev, „era doar o schiţă”.

Întrebat dacă Ucrainei i s-a cerut să cedeze prea mult teritoriu, Trump a sugerat că „în următoarele câteva luni, Rusia ar putea oricum să obţină acele teritorii”.

Concesiile Moscovei sunt promisiunea de a înceta luptele „şi de a nu mai ocupa teritoriu”, a spus el.

„Termenul limită pentru mine este atunci când se va termina”, a adăugat el.

„Şi cred că toată lumea este obosită de luptă în acest moment”, a adăugat preşedintele.

Înainte de a se urca în avion, Trump a afirmat că între cele două părţi mai există doar câteva „puncte de dezacord”.

Negociatorii americani se pregătesc pentru întâlniri cu liderii ruşi şi ucraineni

Negociatorul Steve Witkoff se va întâlni cu Vladomir Putin la Moscova săptămâna viitoare, a spus preşedintele, în timp ce secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, urmează să se deplaseze la Kiev pentru discuţii în această săptămână.

Şeful Cabinetului prezidenţial al Ucrainei, Andrii Iermak, a scris: ”Ucraina nu a fost şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii. Suntem recunoscători Statelor Unite pentru tot sprijinul acordat. Întâlnirea dintre preşedinţi va fi pregătită temeinic şi prompt din partea noastră”.

