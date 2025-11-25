SUA triplează tarifele pentru turiștii străini în parcurile naționale începând din 2026. Cât va costa un bilet

25-11-2025 | 23:15
grand canyon
Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum celebrele Grand Canyon sau Yellowstone, vor trebui să plătească o suprataxă semnificativă începând din 2026, a anunţat marţi administraţia Trump.

Lorena Mihăilă

Începând cu 1 ianuarie, abonamentul anual care oferă acces la toate aceste parcuri va creşte de la 80 de dolari la 250 de dolari (circa 215 euro), adică mai mult decât triplu pentru persoanele care nu sunt rezidente în SUA, a precizat departamentul care are în administrare aceste parcuri.

Pentru cei care nu deţin acest tip de abonament, se va aplica o taxă suplimentară de 100 de dolari la biletele de intrare în cele mai vizitate parcuri, printre care Grand Canyon, Yosemite sau Yellowstone.

Adevărate bijuterii turistice, cele 63 de parcuri naţionale din Statele Unite atrag în fiecare an sute de milioane de vizitatori. În 2024, aproape 332 de milioane de turişti le-au vizitat, potrivit ultimelor statistici ale autorităţilor americane.

Aceste noi tarife sunt introduse pentru a acorda „prioritate americanilor” la aceste situri, dintre care multe sunt înscrise în patrimoniul UNESCO, a justificat administraţia Trump. „Rezidenţii americani vor continua să beneficieze de tarife accesibile, în timp ce nerezidenţii vor plăti un tarif mai mare pentru a contribui la întreţinerea şi mentenanţa parcurilor americane”, a precizat secretarul Doug Burgum. „Conducerea preşedintelui Trump pune întotdeauna familiile americane pe primul loc”, a adăugat el.

Donald Trump
Ce spune Donald Trump despre o întâlnire între Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Condițiile în care ar putea avea loc

Până în prezent, tarifele pentru rezidenţi şi străini erau identice.

Tot în dorinţa de a favoriza turismul naţional, Departamentul de Interne a anunţat crearea unor „zile patriotice”, în care accesul în parcuri va fi gratuit pentru rezidenţii americani. Aceste „zile patriotice fără taxe” pentru rezidenţi vor include Ziua Preşedintelui, Ziua Veteranilor şi ziua de naştere a lui Trump, care coincide cu sărbătoarea anuală a Zilei Drapelului.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 25-11-2025 23:15

