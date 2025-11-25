Administrația Trump va reinteroga refugiații admişi în SUA în timpul mandatului Biden, inițiind o amplă revizuire a dosarelor

25-11-2025 | 07:19
zohran mamdani și donald trump
Administraţia Trump pregăteşte reinterogarea refugiaţilor admişi în SUA în timpul mandatului Biden, ca parte a unei revizuiri ample a cazurilor, relatează CNN.

Ioana Andreescu

Efortul marchează un pas fără precedent în campania de combatere a imigraţiei a preşedintelui Donald Trump — de data aceasta vizând una dintre cele mai vulnerabile populaţii din lume. Refugiaţii trebuie să demonstreze că au fost persecutaţi sau că se confruntă cu persecuţii în ţările lor de origine şi să treacă printr-o verificare riguroasă înainte de a intra în Statele Unite, într-un proces care durează, de obicei, ani.

Oficialii administraţiei Trump au analizat programul de admitere, care a beneficiat în trecut de sprijin bipartizan, şi au susţinut că administraţia anterioară nu a verificat suficient persoanele admise în SUA.

Trump a blocat în mare măsură admiterea refugiaţilor, cu o singură excepţie — cea a sud-africanilor albi. Serviciile de cetăţenie şi imigrare ale SUA vor fi responsabile de procesul de revizuire şi reinterogare, potrivit memorandumului din 21 noiembrie, care invocă necesitatea de a se asigura că refugiaţii nu reprezintă o ameninţare la adresa securităţii naţionale sau a siguranţei publice.

Între anul fiscal 2021 şi anul fiscal 2025, aproximativ 235.000 de refugiaţi au intrat în SUA după ce au trecut prin procesul de admitere. CNN a contactat Departamentul Securităţii Interne şi Casa Albă pentru comentarii. Departamentul de Stat a direcţionat CNN către DHS.

donald trump xi jinping
Xi i-a spus lui Trump că „întoarcerea” Taiwanului la China este esențială pentru ordinea postbelică

SUA a depăşit alte ţări în ceea ce priveşte admiterea refugiaţilor

Timp de zeci de ani, SUA a depăşit alte ţări în ceea ce priveşte admiterea refugiaţilor, permiţând intrarea a milioane de persoane în ţară de la adoptarea Legii privind refugiaţii din 1980. Programul a suferit însă un şoc în timpul primului mandat al lui Trump, când acesta a redus drastic numărul refugiaţilor acceptaţi, dar şi în timpul pandemiei de coronavirus, care a dus la suspendarea temporară a relocărilor. Biden a încercat să reconstruiască programul şi a stabilit un plafon anual de 125.000 de admiteri.

„Simpla ameninţare cu acest lucru este de o cruzime de nedescris. (...) A ameninţa refugiaţii cu retragerea statutului lor ar fi o retraumatizare şi o utilizare abuzivă a banilor contribuabililor”, a declarat Mark Hetfield, preşedintele HIAS, o organizaţie de relocare a refugiaţilor, pentru CNN.

30 de ani de PRO TV. 2019 - Anul în care milioane de români din țară și din diaspora au votat pentru schimbare

Sursa: News.ro

