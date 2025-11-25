Macron anunță implicarea SUA într-o forță de menținere a păcii în Ucraina. „Coaliția de Voință” lansează un grup de lucru

Forța de pace ar urma să fie desfăşurată ca garanție de securitate după un eventual acord de încetare a focului cu Rusia. Anunțul vine după o reuniune virtuală a „Coaliției de Voință” – grupul țărilor dispuse să contribuie cu trupe sau resurse – și marchează un pas concret spre securizarea post-conflict, în contextul planului american de pace în 28 de puncte, mediat de administrația Trump.

„Vom lansa mâine un grup de lucru condus de Franța și UK”

„Vom lansa începând de mâine un grup de lucru, condus de Franța și Regatul Unit, cu un parteneriat strâns cu Turcia, care joacă un rol cheie în chestiunile maritime și, pentru prima dată, cu implicarea SUA”, a declarat Macron la finalul reuniunii prin videoconferență a Coaliției de Voință. Alături de el, premierul britanic Keir Starmer a subliniat progresele în discuții, urând liderilor să-și consolideze angajamentele pentru operațiunea de pace. Coaliția, formată din 26 de țări (majoritar europene, plus Canada, Australia, Japonia, Noua Zeelandă), include reprezentanți ai Comisiei Europene și NATO, cu participarea secretarului general Mark Rutte și a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Forța de menținere a păcii ar fi activată doar după un acord de încetare a focului sau pact de pace, oferind garanții de securitate Ucrainei fără a implica aderarea la NATO. Macron a insistat că SUA au fost implicate în toate etapele, iar deciziile finale vor fi luate în săptămânile viitoare, posibil în cadrul vizitei lui Zelenski la Washington până la 30 noiembrie.

Rusia avertizează: „Iluzie” – Lavrov critică planurile franco-britanice

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a respins marți planurile franco-britanice de trimitere de trupe post-conflict ca „o iluzie”, avertizând că orice forță internațională ar fi considerată implicare directă în conflict armat cu Rusia. Putin a salutat planul american în 28 de puncte ca „bază bună”, dar a exclus revizuiri majore în favoarea Ucrainei. Zelenski a contrapus un plan în 19 puncte, solicitând securitate energetică și susținând esența propunerii SUA, dar negociind detalii sensibile precum granițele.

Context: Coaliția de Voință, lansată în martie 2025

Inițiată de UK și Franța la Summitul de la Londra din 2 martie 2025, sub moto „Securizarea viitorului”, coaliția a crescut la peste 30 de țări. Germania condiționează trupele de „clarificări”, Italia se limitează la monitorizare externă, Polonia oferă logistică, iar România – prin președintele Nicușor Dan – susține misiuni de pace. China a respins aderarea, menținând neutralitatea.

