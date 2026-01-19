ChatGPT afișează reclame în funcție de conținutul discuției pe care o poartă cu utilizatorul

ChatGPT a început să afișeze reclame pentru utilizatorii din SUA. Pentru cei ce folosesc ChatGPT în varianta gratuită, e foarte probabil ca în perioada următoare să vedem reclame și în România.

 

autor
Marian Andrei

Mi se pare foarte interesant cum sunt afișate aceste reclame, pentru că reclamele trebuie să analizeze și ce vorbești tu.

De exemplu, cineva întreabă ceva de o rețetă pe care ar putea să o folosească la o petrecere, iar în partea de jos apare automat o reclamă la ceva ce ar putea fi folosit în acest scop.

Informațiile complete pot fi aflate din video-ul atașat. 

Sursa: Pro TV

