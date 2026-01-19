Dolly Parton împlinește 80 de ani. Cariera impresionantă a reginei muzicii country. GALERIE FOTO

Dolly Parton – actriţă, cântăreaţă şi compozitoare – s-a născut la 19 ianuarie 1946, în Sevierville, statul Tennessee (SUA).

La vârsta de 10 ani a apărut la Knoxville TV, iar un an mai târziu a urcat pe scena Grand Ole Opry. După absolvirea liceului în Sevier County (Tennessee), în 1964, s-a mutat la Nashville pentru a urma o carieră dedicată genului country.

Debutul și colaborarea cu Porter Wagoner

În 1967, a fost remarcată de Porter Wagoner, care i-a oferit posibilitatea să apară în „The Porter Wagoner Show”. Dolly Parton a fost implicată în acest proiect timp de șapte ani, duetele lor au devenit foarte cunoscute, iar artista a apărut cu grupul său la Grand Ole Opry, susținând și turnee. Hitul lor „Joshua” a ajuns pe primul loc în topurile din 1970, potrivit sursei amintite.

Ascensiunea solo și consacrarea internațională

Dolly Parton a ales, în 1971, cariera solo. A câștigat o popularitate imensă ca interpretă și compozitoare, fiind recompensată cu numeroase premii Country Music Association (1968, 1970, 1971, 1975 și 1976). La mijlocul anilor ’70 a început să apară frecvent la emisiuni televizate. A fost gazda propriei emisiuni – „Dolly” – în 1976, iar un an mai târziu a obținut primul premiu Grammy („Best Female Country Vocal Performance”) pentru melodia „Here You Come Again”.

În 1971 a lansat albumul „Joshua”, foarte apreciat, urmat de „Coat of Many Colors”, iar în 1974 a apărut „Jolene”, primit excelent atât în SUA, cât și în Canada. Piesa „Jolene” a fost ulterior declarată de revista Rolling Stone una dintre cele mai bune melodii ale tuturor timpurilor.

Film, muzică și proiecte de succes

Anul 1976 i-a adus semnarea contractului pentru spectacolul de varietăți „Dolly!”. Debutul în film l-a făcut în 1980, în „Nine to Five”, rol care i-a adus nominalizări la Oscar și Grammy. Și-a consolidat popularitatea prin aparițiile din „The Best Little Whorehouse in Texas” (1982) și „Rhinestone” (1984), cu melodia „Tennessee Homesick Blues”.

În 1985 a lansat albumul „Real Love”, iar duetul cu Kenny Rogers a ajuns pe locul 1 în topurile country. Doi ani mai târziu, a lansat alături de Emmylou Harris și Linda Ronstadt albumul „Trio”, vândut în peste un milion de exemplare. În 1986 a fondat Dollywood, un parc tematic în Pigeon Forge, Tennessee.

Recunoaștere, recorduri și implicare umanitară

Dolly Parton a mai jucat în „Steel Magnolias” (1989), alături de Julia Roberts, și a apărut în numeroase filme în anii ’90. În 1992, Whitney Houston a transformat piesa „I Will Always Love You” într-unul dintre cele mai vândute single-uri din istorie, ca parte a coloanei sonore a filmului „The Bodyguard”.

Considerată una dintre cele mai talentate interprete ale genului country, Dolly Parton a scris peste 3.000 de melodii și a vândut peste 100 de milioane de discuri. A fost inclusă pe Hollywood Walk of Fame în 1984 și a primit titlul de „Queen of Country Music”, cu 25 de single-uri ajunse pe locul 1 și un record de 41 de albume country în top 10.

În 2006 a fost onorată la Kennedy Center Honors, iar în anii următori a lansat albumele „Backwoods Barbie” și „Better Day”, precum și volumul „Dream More: Celebrate the Dreamer in You”. S-a implicat intens în acțiuni caritabile, fondând programul de alfabetizare „Imagination Library”, prin care sunt distribuite anual milioane de cărți copiilor.

În 2019, i-a fost decernat premiul „MusiCares Person of the Year”, pentru contribuția sa artistică și umanitară remarcabilă.

