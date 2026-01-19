ANOSR: Prin limitarea reducerii de care beneficiau studenții la CFR, Guvernul a redus cheltuielile în 2025 cu 0,0021%

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) afirmă că suma pe care a economisit-o Guvernul României prin limitarea subvenției acordată studenților la călătoria cu trenul este atât de mică încât ar trebui să fie eliminată.

Potrivit unui comunicat al ANOSR, este vorba despre o economie la bugetul de stat de 0,0021% în anul 2025, după ce au fost aplicate prevederile Legii nr. 141/2025 care limitează aplicarea reducerii de 90% a transportului feroviar pentru studenți.

Această măsura a fost instituită, inițial, prin O.U.G. 156/2024.

”Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Guvernului și Parlamentului României modificarea Legii nr. 141/2025 prin abrogarea prevederilor articolului XXXV, care a derogat aplicarea pentru anul 2026 a art. 128, alin. (3) a Legii învățământului superior nr. 199/2023, măsură instituită inițial pentru anul 2025 prin intermediul O.U.G. 156/2024, art. XXIX.

Solicitarea vine pe fondul analizării de către ANOSR a impactului măsurii în raport cu cheltuielile bugetului de stat, reprezentând doar 0,0021% în anul 2025” - spun studenții.

ANOSR a înaintat Autorității pentru Reforma Feroviară (ARF), în data de 29.12.2025, o adresă în baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public pentru a solicita datele legate de contravaloarea călătoriilor efectuate de către studenți cu reducerea de 90% pentru perioada ianuarie - decembrie 2025 - perioadă în care reducerea de 90% a fost aplicată doar pe ruta centru universitar - domiciliu, în urma măsurilor de austeritate.

Astfel conform sursei citate, este vorba despre suma de 179.849.993,53 lei (179 milioane lei), ”cu doar 14.645.356,47 lei (14 milioane lei) mai puțin decât contravaloarea călătoriilor efectuate în anul 2024, perioada ianuarie - decembrie, care au fost în valoare de 194.495.350,00 lei (194 milioane lei)”.

”Așadar, în urma adoptării O.U.G. 156/2024, așa-zisa „ordonanță trenuleț” adoptată cu scopul de a reduce cheltuielile bugetului de stat, prin limitarea dreptului studenților de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele, Guvernul României a redus cheltuielile pentru anul 2025 cu mai puțin de 0,0021%” - mai afirmă ANOSR.

