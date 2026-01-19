ANOSR: Prin limitarea reducerii de care beneficiau studenții la CFR, Guvernul a redus cheltuielile în 2025 cu 0,0021%

Stiri Economice
19-01-2026 | 10:34
Studenti

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) afirmă că suma pe care a economisit-o Guvernul României prin limitarea subvenției acordată studenților la călătoria cu trenul este atât de mică încât ar trebui să fie eliminată. 

autor
Cristian Matei

Potrivit unui comunicat al ANOSR, este vorba despre o economie la bugetul de stat de 0,0021% în anul 2025, după ce au fost aplicate prevederile Legii nr. 141/2025 care limitează aplicarea reducerii de 90% a transportului feroviar pentru studenți.

Această măsura a fost instituită, inițial, prin O.U.G. 156/2024.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Guvernului și Parlamentului României modificarea Legii nr. 141/2025 prin abrogarea prevederilor articolului XXXV, care a derogat aplicarea pentru anul 2026 a art. 128, alin. (3) a Legii învățământului superior nr. 199/2023, măsură instituită inițial pentru anul 2025 prin intermediul O.U.G. 156/2024, art. XXIX.

Solicitarea vine pe fondul analizării de către ANOSR a impactului măsurii în raport cu cheltuielile bugetului de stat, reprezentând doar 0,0021% în anul 2025” - spun studenții.

Citește și
Ministerul de Finanţe
Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”

ANOSR a înaintat Autorității pentru Reforma Feroviară (ARF), în data de 29.12.2025, o adresă în baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public pentru a solicita datele legate de contravaloarea călătoriilor efectuate de către studenți cu reducerea de 90% pentru perioada ianuarie - decembrie 2025 - perioadă în care reducerea de 90% a fost aplicată doar pe ruta centru universitar - domiciliu, în urma măsurilor de austeritate.

Astfel conform sursei citate, este vorba despre suma de 179.849.993,53 lei (179 milioane lei), ”cu doar 14.645.356,47 lei (14 milioane lei) mai puțin decât contravaloarea călătoriilor efectuate în anul 2024, perioada ianuarie - decembrie, care au fost în valoare de 194.495.350,00 lei (194 milioane lei)”.

”Așadar, în urma adoptării O.U.G. 156/2024, așa-zisa „ordonanță trenuleț” adoptată cu scopul de a reduce cheltuielile bugetului de stat, prin limitarea dreptului studenților de a beneficia de reducerea de 90% la transportul feroviar pe toate rutele, Guvernul României a redus cheltuielile pentru anul 2025 cu mai puțin de 0,0021%” - mai afirmă ANOSR.

Gerul siberian deja năprasnic se va înteți. Localitatea din România unde e cel mai frig din ultimii 14 ani

Sursa: Pro TV

Etichete: guvern, studenti, ordonanta,

Dată publicare: 19-01-2026 10:34

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
GALERIE FOTO Noul jucător de la FCSB a aterizat! Primele declarații
Citește și...
PwC: Ordonanţa
Stiri Economice
PwC: Ordonanţa "trenuleţ" transmite companiilor un semnal de posibilă reducere a presiunii fiscale din 2026

Ordonanţa de urgenţă cunoscută sub denumirea de "trenuleţ" transmite mediului de afaceri un semnal că presiunea fiscală ar putea fi redusă începând din 2026, potrivit unei analize realizate de PwC România.

Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”
Stiri Economice
Ordonanța trenuleț „costă” bugetul de stat jumătate de miliard de lei anul viitor. Cum a propus Finanțele să acopere „gaura”

Ministerul Finanțelor a făcut public, luni 22 decembrie, la ora 22:52, un proiect de ordonanță de urgență care definește cadrul pentru elaborarea bugetului pe anul 2026 și conturează direcțiile financiare pentru perioada următoare.

 

Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede
Stiri Economice
Noua ordonanță „trenuleț” a Guvernului Bolojan a fost adoptată. Ce prevede

Guvernul a adoptat, în şedinţa de marţi, aşa-numita „Ordonanţă-trenuleţ”, care reduce anumite cheltuieli, amână altele şi reglementează aspecte necesare până la aprobarea bugetului pentru anul viitor.

Studenții au reducere de 90% la biletele de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care învață
Stiri Sociale
Studenții au reducere de 90% la biletele de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care învață

Studenții cu vârsta până în 30 de ani vor avea în anul universitar 2025-2026 reducere de 90% din prețul biletelor de tren doar între localitatea de domiciliu și cea în care se află instituția de învățământ la care sunt înmatriculați.

Recomandări
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”
Stiri Politice
De ce nu e Nicușor Dan la Davos. Consilier: ”Mesajul este «nu umblu teleleu prin lume» când sunt lucruri importante în țară”

Nicușor Dan nu a mers la Forumul Economic de la Davos pentru că în România se derulează acum mai multe crize, care impun prezența sa în țară, a declarat consilierul prezidențial Marius Lazurca. Mesajul este ”nu umblu teleleu prin lume”, spune Lazurca.

Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade
Vremea
Codul galben de ger a fost prelungit în toată România. Temperaturile coboară până la -20 de grade

Meteorologii ANM anunță că valul de frig va continua în majoritatea țării de luni. Temperaturile minime vor fi între -20 și -6 grade, cu ger în nopți și dimineți.  

Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO
Stiri externe
Tragedie în Spania. Cel puțin 39 de oameni au murit și 123 au fost răniți după ciocnirea a două trenuri de mare viteză. VIDEO

Un accident feroviar care a implicat duminică două trenuri de mare viteză a făcut zeci de morți în sudul Spaniei, potrivit Gărzii Civile, după o ciocnire foarte violentă care a aruncat mai multe vagoane de pe şine.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 19 Ianuarie 2026

03:11:11

Alt Text!
La Măruță
16 Ianuarie 2026

01:30:38

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Ianuarie 2026

01:44:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59