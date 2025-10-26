Donald Trump majorează tarifele comerciale pentru Canada. Reclama „falsă” care cita discursul lui Reagan a declanșat tensiuni

26-10-2025 | 09:35
donald trump
AFP

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va crește cu 10% tarifele pentru Canada, intensificând tensiunile comerciale din cauza unei reclame „false” ce cita un discurs anti-tarife al lui Reagan din 1987, informează CNN.

„Canada a fost prinsă în flagrant, publicând o reclamă frauduloasă pe discursul lui Ronald Reagan despre tarife”, a postat Trump pe Truth Social, adăugând: „Din cauza denaturării grave a faptelor şi a actului ostil, voi majora tariful aplicat Canadei cu 10% peste nivelul actual”.

Postarea preşedintelui a venit după ce joi a declarat că încetează negocierile comerciale cu Canada, ameninţând din nou că va răsturna relaţia economică crucială dintre Statele Unite şi al doilea partener comercial al său.

Tarife globale în creștere

Noul tarif este ultima măsură luată de Trump în agenda sa comercială globală, după ce a impus o taxă de 100% „peste” orice tarife aplicate Chinei, ca represalii pentru noile controale la export impuse de Beijing asupra mineralelor rare la începutul acestei luni.

Trump a postat despre tarif în timp ce se afla la bordul Air Force One, în drum spre Asia pentru o călătorie de cinci zile care începe în Malaysia, unde se va întâlni cu liderii din Asia de Sud-Est. Se aşteaptă ca la sfârşitul călătoriei sale în Coreea de Sud să se întâlnească cu liderul chinez Xi Jinping.

Sanae Takaichi
Noua șefă a guvernului nipon a vorbit cu Trump. Cum l-a numit Sanae Takaichi pe președintele american

Reclama canadiană, achiziţionată de guvernul provinciei Ontario şi difuzată pe principalele reţele de televiziune din SUA, conţinea fragmente dintr-un discurs în care Reagan critica tarifele vamale. Reclama îl cita pe Reagan, care spunea că tarifele vamale afectează „toţi lucrătorii şi consumatorii americani” şi „declanşează războaie comerciale aprige”.

Fundaţia şi Institutul Prezidenţial Ronald Reagan a declarat că reclama a denaturat cuvintele fostului preşedinte.

Suspendarea campaniei publicitare

Premierul provinciei Ontario, Doug Ford, a declarat vineri că a vorbit cu prim-ministrul canadian Mark Carney şi că campania publicitară din SUA va fi suspendată luni „pentru ca negocierile comerciale să poată fi reluate”.

Cu toate acestea, reclama va continua să fie difuzată în weekend, în timpul World Series, care se dispută între Los Angeles Dodgers şi Toronto Blue Jays, singura echipă din Canada care joacă în Major League Baseball.

„Reclama lor trebuia să fie retrasă IMEDIAT, dar au lăsat-o să ruleze aseară în timpul World Series, ştiind că era o FRAUDĂ”, a declarat Trump sâmbătă.

Dominic LeBlanc, ministrul canadian responsabil cu comerţul cu SUA, a declarat sâmbătă seara că ţara speră la „discuţii constructive” cu SUA.

„Vom rămâne concentraţi pe obţinerea de rezultate care să beneficieze lucrătorii şi familiile atât din Statele Unite, cât şi din Canada, iar acest progres se poate realiza cel mai bine prin implicarea directă a administraţiei americane – ceea ce este responsabilitatea guvernului federal”, a declarat el într-un comunicat.

Carney și Trump la summitul ASEAN

Carney şi Trump se află amândoi în Malaysia pentru summitul ASEAN, care a început sâmbătă seara (duminică dimineaţa, ora locală).

„Tarifele, indiferent de nivel, rămân o taxă care afectează în primul rând America, apoi competitivitatea nord-americană în ansamblu. Sperăm că această ameninţare de escaladare poate fi rezolvată prin canale diplomatice şi negocieri suplimentare. CUSMA înseamnă o Americă de Nord în care afacerile merg mai bine. O zonă de liber schimb de succes este fundamentală pentru ambele economii”, a declarat Candace Laing, preşedinte şi director executiv al Camerei de Comerţ Canadiene, într-un e-mail trimis CNN.

Canada este de mult timp unul dintre principalii parteneri comerciali ai Americii, după China şi Mexic, ceea ce face ca tensiunile comerciale să fie un subiect fierbinte. Anul trecut, Statele Unite au importat din Canada mărfuri în valoare de 411,9 miliarde de dolari.

Tarifele sectoriale ridicate impuse de Trump asupra autovehiculelor, oţelului, aluminiului, lemnului şi energiei – unele dintre principalele exporturi ale ţării către Statele Unite – au afectat Canada în mod deosebit.

Rata şomajului din Canada se află acum la cel mai ridicat nivel din ultimii nouă ani.

