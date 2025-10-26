Kamala Harris ar putea candida din nou pentru Casa Albă. Ce critici a adus la adresa conducerii lui Donald Trump

26-10-2025 | 08:55
Kamala Harris
Getty

Fosta vicepreşedintă americană Kamala Harris a declarat într-un interviu televizat difuzat în Marea Britanie sâmbătă că ar putea "în cele din urmă" să candideze din nou la preşedinţie, relatează AFP.

Mihaela Ivăncică

Kamala Harris, care l-a înlocuit pe Joe Biden în poziţia de candidat democrat la preşedinţie în alegerile din 2024, dar a fost învinsă de Donald Trump, a declarat pentru BBC că nu a decis încă dacă va candida din nou la Casa Albă.

Însă fosta senatoare în vârstă de 61 de ani a insistat că "nu şi-a terminat" cariera politică şi că tinerele sale strănepoate vor vedea o femeie preşedinte în Biroul Oval "în timpul vieţii lor, asta e sigur".

"Mi-am dedicat întreaga carieră serviciului public, este înrădăcinat în mine, şi există multe moduri de a servi", a declarat Harris pentru postul de televiziune britanic într-un interviu care va fi difuzat integral duminică.

"Nu am decis ce voi face în viitor", a adăugat ea.

Comentariile sunt cel mai puternic indiciu de până acum că Harris ar putea candida pentru a obţine învestitura Partidului Democrat pentru alegerile din 2028.

Donald Trump
Trump susține că Beyoncé a fost plătită de democrați cu 11 milioane de dolari pentru susținerea Kamalei Harris

De asemenea, ea a minimalizat importanţa sondajelor care îi oferă şanse mici de succes. "Există tot felul de sondaje care spun lucruri foarte diferite", a argumentat fosta senatoare din California, a cărei carieră politică a început ca procuror districtual de San Francisco. "Dacă aş fi ascultat sondajele, nu aş fi candidat la primul meu mandat sau la al doilea", a adăugat ea.

Critici la adresa conducerii lui Trump

Harris a criticat, de asemenea, conduita lui Donald Trump în primele 10 luni ale celui de-al doilea mandat şi i-a mustrat pe liderii de afaceri şi de instituţii americane, pe care i-a acuzat că au cedat prea uşor cerinţelor liderului de la Casa Albă.

"Sunt mulţi care au capitulat din prima zi, care se prosternează în faţa unui tiran, din mai multe motive, cred", a declarat ea pentru BBC.

Printre aceste motive, ea a menţionat dorinţa "de a fi aproape de putere, deoarece ar putea dori să obţină aprobarea unei fuziuni sau să evite o anchetă".

Acest interviu vine după publicarea memoriilor sale de luna trecută, în care a susţinut că era "imprudent" să i se permită lui Joe Biden, a cărui sănătate era incertă, să candideze pentru un al doilea mandat de preşedinte.

Sursa: Agerpres

Etichete: SUA, Kamala Harris,

Dată publicare: 26-10-2025 08:55

