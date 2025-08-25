Mesajul pe care i l-a transmis România lui Donald Trump. Ce i-a spus ministrul Apărării emisarului SUA

Stiri actuale
25-08-2025 | 09:18
Ionuț Moșteanu& Joseph Keith Kellogg Jr
Facebook/ Ionuț Moșteanu

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit duminică, la Kiev, cu emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Ucraina, generalul Keith Kellog.

autor
Claudia Alionescu

I-am mulțumit pentru eforturile depuse de administrația președintelui Donald Trump în medierea și accelerarea procesului de pace”, a declarat ministrul.

De asemenea, Ionuț Moșteanu a subliniat angajamentul României în relația cu Statele Unite, afirmând că țara noastră „rămâne un partener ferm al SUA pentru apărarea valorilor comune și în sprijinirea stabilității regionale și globale.”

Moșteanu a participat la Kiev la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, desfășurat în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a miniștrilor apărării din statele membre NATO.

În cadrul reuniunii, oficialul român a subliniat angajamentul ferm al României pentru sprijinirea Ucrainei și pentru consolidarea securității regionale.

Citește și
militari
Moșteanu: Vârsta de pensionare la 65 de ani e normală. Poți contribui în sistemele militare şi după 50 de ani

Am vorbit despre contribuția României la sprijinirea Ucrainei și rolul nostru activ în eforturile internaționale pentru consolidarea securității și stabilității regionale”, a declarat ministrul Apărării.

Discuțiile din cadrul forumului au inclus și contextul conflictului cu Federația Rusă.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este și o amenințare directă la adresa Europei. De aceea, România este și va rămâne un aliat de încredere, pe flancul estic al NATO”, a mai transmis Ionuț Moșteanu.

Ministrul a reafirmat sprijinul constant al țării noastre față de Kiev:

Vom continua să fim alături de Ucraina, până la obținerea unei păci juste și durabile.”

Doi dintre tinerii morți în accidentul din Iezer se pregăteau să se căsătorească. Cine se mai afla în mașină

Sursa: StirilePROTV

Etichete: NATO, Kiev, Ionuţ Moşteanu,

Dată publicare: 25-08-2025 09:18

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Ionuţ Moşteanu, de Ziua Drapelului în Ucraina: „România rămâne ferm alături de Ucraina. Nu vom ceda propagandei Moscovei”
Stiri actuale
Ionuţ Moşteanu, de Ziua Drapelului în Ucraina: „România rămâne ferm alături de Ucraina. Nu vom ceda propagandei Moscovei”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat că România rămâne ferm de partea Ucranei şi că ţara noastră nu va ceda în faţa propagandei şi presiunilor venite dintre partidele aliniate Moscovei.

Moșteanu: Vârsta de pensionare la 65 de ani e normală. Poți contribui în sistemele militare şi după 50 de ani
Stiri actuale
Moșteanu: Vârsta de pensionare la 65 de ani e normală. Poți contribui în sistemele militare şi după 50 de ani

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, spune că pensionarea la 65 de ani este normală și că pensiile militare ar trebui să reflecte întreaga contribuție, nu doar ultimele salarii.

Ministrul Apărării o critică pe șefa CSM: „Este total decuplată de realitate. Nu înţelege cu câţi bani trăiesc oamenii”
Stiri actuale
Ministrul Apărării o critică pe șefa CSM: „Este total decuplată de realitate. Nu înţelege cu câţi bani trăiesc oamenii”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a criticat-o pe şefa CSM, Elena Costache, după ce a declarat că o pensie de 11.000 de lei este „mică”.

 

Armata își actualizează baza de date cu rezerviști. Moșteanu: „Să ştim unii de alţii şi să fim pregătiţi”
Stiri Politice
Armata își actualizează baza de date cu rezerviști. Moșteanu: „Să ştim unii de alţii şi să fim pregătiţi”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, respinge speculațiile privind un război, spunând că actualizarea datelor rezerviștilor e un demers firesc, practicat de toate țările NATO.

Se schimbă Legea apărării naționale. Ministru: ”Degeaba ne înzestrăm dacă nu o să aibă cine să apese pe buton”
Stiri Sociale
Se schimbă Legea apărării naționale. Ministru: ”Degeaba ne înzestrăm dacă nu o să aibă cine să apese pe buton”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă mai multe modificări la Legea apărării naţionale, una dintre acestea vizând voluntariatul în serviciul militar.

Recomandări
Zelenski, mesaj ferm de la Kiev: „Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca teritoriul Rusiei”
Stiri externe
Zelenski, mesaj ferm de la Kiev: „Ucraina nu are nevoie de permisiunea SUA pentru a ataca teritoriul Rusiei”

Ucraina a folosit doar arme cu rază lungă de acțiune produse intern pentru a lovi teritoriul rus, a declarat președintele Volodimir Zelenski, care subliniat că nu are nevoie de acordul Pentagonului pentru a lovi țara condusă de Vladimir Putin.

Guvernul pregătește o nouă schimbare de taxe pentru a reduce evaziunea. Cum se va aplica măsura
Stiri Economice
Guvernul pregătește o nouă schimbare de taxe pentru a reduce evaziunea. Cum se va aplica măsura

Guvernul ia în calcul să introducă taxarea inversă pentru vânzarea de fructe și legume începând cu 2026. Mecanismul este negociat cu Comisia Europeană și ar putea fi extins și în alte domenii cu risc ridicat de evaziune fiscală.

Doi dintre tinerii morți în accidentul din Iezer se pregăteau să se căsătorească. Cine se mai afla în mașină
Stiri actuale
Doi dintre tinerii morți în accidentul din Iezer se pregăteau să se căsătorească. Cine se mai afla în mașină

Doi dintre cei patru tineri care și-au pierdut sâmbătă viața în Munții Iezer, din Argeș, erau logodiți. S-au rostogolit cu mașina pe teren accidentat și au fost găsiți după mai bine de nouă ore.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 August 2025

29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12