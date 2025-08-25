Mesajul pe care i l-a transmis România lui Donald Trump. Ce i-a spus ministrul Apărării emisarului SUA

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit duminică, la Kiev, cu emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Ucraina, generalul Keith Kellog.

„I-am mulțumit pentru eforturile depuse de administrația președintelui Donald Trump în medierea și accelerarea procesului de pace”, a declarat ministrul.

De asemenea, Ionuț Moșteanu a subliniat angajamentul României în relația cu Statele Unite, afirmând că țara noastră „rămâne un partener ferm al SUA pentru apărarea valorilor comune și în sprijinirea stabilității regionale și globale.”

Moșteanu a participat la Kiev la forumul „Defence Cooperation Forum. Future Warfare”, desfășurat în prezența președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și a miniștrilor apărării din statele membre NATO.

În cadrul reuniunii, oficialul român a subliniat angajamentul ferm al României pentru sprijinirea Ucrainei și pentru consolidarea securității regionale.

„Am vorbit despre contribuția României la sprijinirea Ucrainei și rolul nostru activ în eforturile internaționale pentru consolidarea securității și stabilității regionale”, a declarat ministrul Apărării.

Discuțiile din cadrul forumului au inclus și contextul conflictului cu Federația Rusă.

„Războiul Rusiei împotriva Ucrainei este și o amenințare directă la adresa Europei. De aceea, România este și va rămâne un aliat de încredere, pe flancul estic al NATO”, a mai transmis Ionuț Moșteanu.

Ministrul a reafirmat sprijinul constant al țării noastre față de Kiev:

„Vom continua să fim alături de Ucraina, până la obținerea unei păci juste și durabile.”

