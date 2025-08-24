Trump dă Moscovei și Kievului două săptămâni pentru a începe negocierile de pace. Putin acuză din nou Occidentul

„Ne îndreptăm către pace, dar cu pași foarte mici abia, am parcurs a 50-a parte a drumului a transmis, cancelarul Germaniei exasperat de manevrele, prin care Kremlinul trage de timp și amână, un summit la cel mai înalt nivel cu Ucraina.

Kievul a celebrat 34 de ani de la declararea independenței, iar președintele Zelenski a elogiat eroismul soldaților respectul, câștigat de țara sa în ochii lumii libere și a promis, că Ucraina își va decide singura viitorul.

Președintele ucrainean și-a înregistrat mesajul într-un loc simbolic, Piața Independenței din Kiev, cunoscută sub numele de Maidan. Aici au avut loc în 2013-2014 protestele antiguvernamentale Euromaidan, soldate cu zeci de morți dar și cu înlăturarea de la putere a președintelui pro-rus, Viktor Ianukovici.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Ucraina de astăzi poate reuni întreaga lume liberă în jurul ei, Ucraina e capabilă să producă drone, Ucraina rezistă și e capabilă să se apere. De aceea, Ucraina este ascultată, se ține seama de ea și are loc la masă”.

Nu întâmplător, Ucraina a lansat în ultimele ore asupra Rusiei mai multe atacuri cu drone, cu impact semnificativ. Au provocat scăderea bruscă a capacității unui reactor de centrală nucleară din regiunea Kursk și au declanșat un incendiu uriaș la importantul terminal de export de combustibil Ust-Luga.

Mesajul lui Nicușor Dan pentru ucraineni de Ziua Independenței

Președintele Nicușor Dan a transmis și el un mesaj Ucrainei.

Nicușor Dan, președintele Ucrainei: „În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană”.

Pentru ucrainenii obișnuiți, festivitățile aduc o bucurie amară.

Ucrainean: „Acum, independența este un concept foarte dureros. Însă, chiar dacă suferim zi de zi, tot ne e mai bine (n.r. decât sub ruși)”.

De ziua independenței, la Kiev au venit să-și exprime solidaritatea premierul canadian, Mark Carney, și trimisul special al Casei Albe, Keith Kellogg, care au pledat pentru o pace justă și durabilă.

Putin pasează vina către Occident pentru războiul pe care îl poartă în Ucraina

Însă, drumul către pace este plin de obstacole. După ce i-a dat speranțe lui Donald Trump că e gata să discute direct cu Zelenski, Vladimir Putin dă înapoi și repetă binecunoscutele sale teze false despre originea conflictului.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Acolo (n.r. în Occident) propaganda funcționează, desigur, oamenii sunt spălați pe creier și li se spune că noi (rușii) am început războiul. Și uită că ei înșiși au început războiul, când au început să folosească tancuri și aviație împotriva populației pașnice din Donbas”.

„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să recurg la o analogie metaforică, suntem la o depărtare de 10 kilometri de pace și am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult”, a reacționat cancelarul german Friedrich Merz, la ultimele tergiversări ale Moscovei.

Donald Trump a stabilit, joi, un nou termen de două săptămâni pentru evaluarea negocierilor de pace dintre Moscova și Kiev.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













