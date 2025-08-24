Trump dă Moscovei și Kievului două săptămâni pentru a începe negocierile de pace. Putin acuză din nou Occidentul

Stiri externe
24-08-2025 | 20:45
×
Codul embed a fost copiat

„Ne îndreptăm către pace, dar cu pași foarte mici abia, am parcurs a 50-a parte a drumului a transmis, cancelarul Germaniei exasperat de manevrele, prin care Kremlinul trage de timp și amână, un summit la cel mai înalt nivel cu Ucraina.

autor
Stirileprotv

Kievul a celebrat 34 de ani de la declararea independenței, iar președintele Zelenski a elogiat eroismul soldaților respectul, câștigat de țara sa în ochii lumii libere și a promis, că Ucraina își va decide singura viitorul.

Președintele ucrainean și-a înregistrat mesajul într-un loc simbolic, Piața Independenței din Kiev, cunoscută sub numele de Maidan. Aici au avut loc în 2013-2014 protestele antiguvernamentale Euromaidan, soldate cu zeci de morți dar și cu înlăturarea de la putere a președintelui pro-rus, Viktor Ianukovici.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Ucraina de astăzi poate reuni întreaga lume liberă în jurul ei, Ucraina e capabilă să producă drone, Ucraina rezistă și e capabilă să se apere. De aceea, Ucraina este ascultată, se ține seama de ea și are loc la masă”.

Nu întâmplător, Ucraina a lansat în ultimele ore asupra Rusiei mai multe atacuri cu drone, cu impact semnificativ. Au provocat scăderea bruscă a capacității unui reactor de centrală nucleară din regiunea Kursk și au declanșat un incendiu uriaș la importantul terminal de export de combustibil Ust-Luga.

Citește și
Volodimir Zelenski
Donald Trump și-a trimis emisarul la Kiev de Ziua Independenţei Ucrainei. Cum a fost primit de Volodimir Zelenski

Mesajul lui Nicușor Dan pentru ucraineni de Ziua Independenței

Președintele Nicușor Dan a transmis și el un mesaj Ucrainei.

Nicușor Dan, președintele Ucrainei: „În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra. De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană”.

Pentru ucrainenii obișnuiți, festivitățile aduc o bucurie amară.

Ucrainean: „Acum, independența este un concept foarte dureros. Însă, chiar dacă suferim zi de zi, tot ne e mai bine (n.r. decât sub ruși)”.

De ziua independenței, la Kiev au venit să-și exprime solidaritatea premierul canadian, Mark Carney, și trimisul special al Casei Albe, Keith Kellogg, care au pledat pentru o pace justă și durabilă.

Putin pasează vina către Occident pentru războiul pe care îl poartă în Ucraina

Însă, drumul către pace este plin de obstacole. După ce i-a dat speranțe lui Donald Trump că e gata să discute direct cu Zelenski, Vladimir Putin dă înapoi și repetă binecunoscutele sale teze false despre originea conflictului.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Acolo (n.r. în Occident) propaganda funcționează, desigur, oamenii sunt spălați pe creier și li se spune că noi (rușii) am început războiul. Și uită că ei înșiși au început războiul, când au început să folosească tancuri și aviație împotriva populației pașnice din Donbas”.

„Da, am făcut primii pași. Dar, ca să recurg la o analogie metaforică, suntem la o depărtare de 10 kilometri de pace și am parcurs, poate, primii 200 de metri, nu mai mult”, a reacționat cancelarul german Friedrich Merz, la ultimele tergiversări ale Moscovei.

Donald Trump a stabilit, joi, un nou termen de două săptămâni pentru evaluarea negocierilor de pace dintre Moscova și Kiev.

Sursa: Pro TV

Etichete: nicusor dan, donald trump, vladimir putin, volodimir zelenki,

Dată publicare: 24-08-2025 20:32

Articol recomandat de sport.ro
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Sorana Cîrstea, printre cele mai bogate femei din România: suma câștigată din tenis, colosală!
Citește și...
Un nou schimb de prizonieri între Moscova și Kiev. Au fost predați câte 146 de deținuți
Stiri externe
Un nou schimb de prizonieri între Moscova și Kiev. Au fost predați câte 146 de deținuți

Rusia şi Ucraina au făcut schimb de câte 146 de prizonieri de război de fiecare parte duminică, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat, în contextul în care eforturile diplomatice de rezolvare a războiului par să stagneze.

Donald Trump și-a trimis emisarul la Kiev de Ziua Independenţei Ucrainei. Cum a fost primit de Volodimir Zelenski
Stiri externe
Donald Trump și-a trimis emisarul la Kiev de Ziua Independenţei Ucrainei. Cum a fost primit de Volodimir Zelenski

Emisarul american Keith Kellogg pentru Ucraina se află duminică la Kiev, unde a participat la celebrarea Zilei Independenţei Ucrainei, în timp ce eforturile diplomatice sub egida americană pentru soluţionarea conflictului par să se împotmolească.

 

Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru Ucraina de Ziua Independenței. „Cu inima rănită de violență”
Stiri externe
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru Ucraina de Ziua Independenței. „Cu inima rănită de violență”

Într-un mesaj adresat duminică preşedintelui Zelenski cu ocazia Zilei Independenţei ţării sale, Papa Leon al XIV-lea şi-a exprimat speranţa că Ucrainei i se va deschide calea către pace şi dialog prin eforturile „oamenilor de bună credinţă".

Recomandări
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini
Stiri Sociale
România atrage muncitori calificați din Asia. Ce salarii primesc sudorii, electricienii și inginerii străini

Muncitorii din Asia au început să preia sarcini tot mai complexe. Dacă înainte făceau doar muncă necalificată, acum sunt sudori, electricieni, instalatori, operatori de mașini și chiar ingineri în construcții.

Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone
Vremea
Val de frig la final de august. Temperaturile sunt sub media perioadei și pot ajunge chiar și la zero grade în unele zone

România traversează un val de răcire, accentuată neobișnuit pentru ultima săptămână, din august. Temperaturile scad duminică seară sub valorile normale, iar în nord și centru minimele pot ajunge, chiar la pragul de îngheț.

Hotelurile all-inclusive din Turcia, pe cale de dispariție. În România, numărul lor a crescut rapid
Stiri Diverse
Hotelurile all-inclusive din Turcia, pe cale de dispariție. În România, numărul lor a crescut rapid

Turcia, o destinație preferată de români pentru vacanțele în regim all-inclusive, ar putea renunța la aceste pachete și la mesele nelimitate. Vor fi înlocuite cu meniuri à la carte pentru a fi redusă risipa alimentară uriașă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 24 August 2025

29:49

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12