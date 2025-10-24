Putin spune că sancțiunile americane asupra companiilor sale petroliere nu afectează Rusia. Trump: ”Vorbim peste 6 luni”

Stiri externe
24-10-2025 | 20:25
×
Codul embed a fost copiat

Mai sunt multe de făcut în privința furnizării Ucrainei de rachete cu rază lungă de acțiune. Asta le-a spus premierul britanic Keir Starmer aliaților, la o reuniune prin videoconferință.

autor
Stirileprotv

În tabăra cealaltă, Moscova consideră că sancțiunile împotriva companiilor petroliere rusești sunt un act neprietenesc, dar... ”nu vom ceda presiunilor” - a declarat Vladimir Putin. ”Mai vedem peste 6 luni”, i-a răspuns Donald Trump.

Volodimir Zelenski a fost primit cu toate onorurile de Regele Charles, la Castelul Windsor.

După întrevederea cu monarhul britanic, liderul ucrainean s-a întâlnit, în Downing Street, cu premierul Keir StarmerÎmpreună, au discutat, prin videoconferință, cu reprezentanții așa-numitei ”Coaliții de voință” - formată din peste 20 de aliați ai Kievului care au convenit să sprijine Ucraina.

Keir Starmer: ”Există mai multe lucruri pe care le putem face în privința capacităților, în special a capacităților cu rază lungă de acțiune”.

Citește și
trump putin
Răspunsul lui Trump după ce Putin a spus că Rusia este imună la sancțiunile SUA

Premierul britanic i-a îndemnat pe aliați să furnizeze Ucrainei mai multe rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi adânc ținte de pe teritoriul Rusiei. Zelenski le solicită de câteva săptămâni.

Vladimir Putin: ”Este o încercare de escaladare. Dacă astfel de arme vor fi folosite pentru lovituri pe teritoriul Rusiei, răspunsul va fi extrem de sever, chiar covârșitor. Să ia aminte!”.

Liderul de la Kremlin a răspuns după ce Donald Trump a impus sancțiuni împotriva a două mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil.

Vladimir Putin: ”Acesta reprezintă un act neprietenos față de Rusia. Este evident. Nu contribuie la întărirea relațiilor ruso-americane, care abia încep să se refacă. Desigur, sunt măsuri serioase pentru noi, este clar, și vor avea anumite consecințe. Totuși, nu vor influența semnificativ economia noastră. Este o tentativă de a pune presiune pe Rusia, însă nicio țară sau popor care se respectă nu ia decizii sub presiune”.

Reporter: Președintele Putin a declarat că Rusia este imună la sancțiunile SUA. El a afirmat că acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra economiei ruse. Se înșeală?

Donald Trump: Mă bucur că el gândește în acest fel. Vă voi spune efectele în 6 luni. Să vedem cum vor decurge lucrurile”.

Belgia nu vrea ca UE să folosească 100 de miliarde de euro din activele rusești, de frica Moscovei

De partea cealaltă, Zelenski a ajuns la Londra de la Bruxelles unde - joi - s-a întâlnit cu liderii Uniunii Europene pentru a solicita sprijin financiar. Aceștia au decis să finanțeze Ucraina și în următorii 2 ani.

Dar nu au căzut de acord să elibereze peste 100 de miliarde de euro din activele rusești înghețate care ar fi putut fi folosite pentru apărarea Ucrainei.

Premierul belgian, Bart De Wever, un naționalist flamand de dreapta, este cel care a ”deraiat” planul. El susține că operațiunea planificată de Uniune prezintă riscuri financiare și juridice enorme pentru Belgia, țara unde se află majoritatea activelor rusești care ar putea fi folosite.

Bart De Wever: ”Moscova ne-a spus că, dacă ne atingem de banii lor, vom simți consecințele o veșnicie, ceea ce pare mult timp, veșnicia. Așadar, ei vor lua măsuri de ripostă. Așadar, este o afacere riscantă. Consider că ar fi utilă o analiză a posibilelor consecințe”.

Bart De Wever a solicitat Comisiei Europene și celorlați lideri să ofere clarificări juridice și garanții din partea Uniunii înainte ca fondurile rusești înghețate să fie folosite pentru sprijin financiar acordat Ucrainei.

Răspunsul lui Trump după ce Putin a spus că Rusia este imună la sancțiunile SUA

Sursa: Pro TV

Etichete: donald trump, vladimir putin, sanctiuni rusia, companii petroliere,

Dată publicare: 24-10-2025 19:18

Articol recomandat de sport.ro
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Becali răbufnește: "Mă rog să nu mai fim sclavi!" Cum vrea patronul FCSB să scape de "batjocura" europeană
Citește și...
Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro
Stiri externe
Rusia, „obligată” de Trump să vândă o rafinărie din România, cu afaceri de sute de milioane de euro

Președintele SUA, Donald Trump, a impus sancțiuni surpriză împotriva marilor companii petroliere rusești. Măsura nu va opri războiul lui Vladimir Putin, dar va ajuta Uniunea Eu să scoată definitiv petrolul rusesc din blocul comunitar.

Răspunsul lui Trump după ce Putin a spus că Rusia este imună la sancțiunile SUA
Stiri externe
Răspunsul lui Trump după ce Putin a spus că Rusia este imună la sancțiunile SUA

De la Bruxelles, preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a plecat la Londra. Liderul de la Kiev participă vineri la reuniunea așa-numitei „coaliții a voluntarilor”, în încercarea de a consolida sprijinul internațional împotriva Rusiei.

Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO
Stiri actuale
Cum arată Tezaurul României de la Moscova, pe care Rusia nu vrea să îl returneze. Documente publicate de BNR. FOTO

Banca Naţională a României lansează o nouă secţiune pe site-ul instituţiei despre istoricul Tezaurului evacuat la Moscova în perioada 1916 - 1917 şi eforturile de repatriere a acestuia.

Cum va răspunde Rusia dacă Ucraina va primi rachete Tomahawk. Amenințarea clară făcută de Putin: „Să se gândească la asta”
Stiri externe
Cum va răspunde Rusia dacă Ucraina va primi rachete Tomahawk. Amenințarea clară făcută de Putin: „Să se gândească la asta”

La Bruxelles, liderii europeni au negociat ore întregi, joi, un proiect de confiscare a activelor rusești, blocate în Europa, pentru finanțarea efortului ucrainean de război. Însă nu au reușit să avanseze.

Vladimir Putin: Rusia nu va ceda presiunilor SUA și va răspunde puternic oricărui atac. Dialogul cu Trump rămâne o opțiune
Stiri externe
Vladimir Putin: Rusia nu va ceda presiunilor SUA și va răspunde puternic oricărui atac. Dialogul cu Trump rămâne o opțiune

Președintele rus Vladimir Putin a afirmat că Moscova nu va ceda presiunilor SUA sau altor țări și a avertizat că va răspunde puternic oricărui atac asupra Rusiei. Totodată, a sugerat continuarea dialogului cu președintele american Donald Trump.

Recomandări
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei
Stiri Justitie
ANIMAȚIE. Filmul tentativei de sabotaj de la Nova Post București. Ce au descoperit anchetatorii în coletele spionilor Rusiei

Ies la iveală detalii terifiante despre planul celor doi ucraineni, care ar fi fost coordonați de Federația Rusă să provoace un dezastru la sediul companiei de curierat Nova Post din București.

Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților
Stiri Politice
Nou motiv de gâlceavă în coaliție: „legile paralele” pe Justiție. PSD vrea propria lege privind pensiile magistraților

După atacuri repetate la adresa premierului, social-democrații forțează și vor să facă un nou proiect de lege privind pensiile magistraților.

Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO
Stiri actuale
Tot ce trebuie să știi despre „perla ortodoxiei” - Catedrala Națională. Concept, caracteristici, cost estimat. GALERIE FOTO

Sfinţirea Catedralei Naţionale (Catedrala Mântuirii Neamului) va avea loc duminică, 26 octombrie 2025, şi va marca Centenarul Patriarhiei Române.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Octombrie 2025

50:36

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Octombrie 2025

01:23:57

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28