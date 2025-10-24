Putin spune că sancțiunile americane asupra companiilor sale petroliere nu afectează Rusia. Trump: ”Vorbim peste 6 luni”

Mai sunt multe de făcut în privința furnizării Ucrainei de rachete cu rază lungă de acțiune. Asta le-a spus premierul britanic Keir Starmer aliaților, la o reuniune prin videoconferință.

În tabăra cealaltă, Moscova consideră că sancțiunile împotriva companiilor petroliere rusești sunt un act neprietenesc, dar... ”nu vom ceda presiunilor” - a declarat Vladimir Putin. ”Mai vedem peste 6 luni”, i-a răspuns Donald Trump.

Volodimir Zelenski a fost primit cu toate onorurile de Regele Charles, la Castelul Windsor.

După întrevederea cu monarhul britanic, liderul ucrainean s-a întâlnit, în Downing Street, cu premierul Keir Starmer. Împreună, au discutat, prin videoconferință, cu reprezentanții așa-numitei ”Coaliții de voință” - formată din peste 20 de aliați ai Kievului care au convenit să sprijine Ucraina.

Keir Starmer: ”Există mai multe lucruri pe care le putem face în privința capacităților, în special a capacităților cu rază lungă de acțiune”.

Premierul britanic i-a îndemnat pe aliați să furnizeze Ucrainei mai multe rachete cu rază lungă de acțiune pentru a lovi adânc ținte de pe teritoriul Rusiei. Zelenski le solicită de câteva săptămâni.

Vladimir Putin: ”Este o încercare de escaladare. Dacă astfel de arme vor fi folosite pentru lovituri pe teritoriul Rusiei, răspunsul va fi extrem de sever, chiar covârșitor. Să ia aminte!”.

Liderul de la Kremlin a răspuns după ce Donald Trump a impus sancțiuni împotriva a două mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil.

Vladimir Putin: ”Acesta reprezintă un act neprietenos față de Rusia. Este evident. Nu contribuie la întărirea relațiilor ruso-americane, care abia încep să se refacă. Desigur, sunt măsuri serioase pentru noi, este clar, și vor avea anumite consecințe. Totuși, nu vor influența semnificativ economia noastră. Este o tentativă de a pune presiune pe Rusia, însă nicio țară sau popor care se respectă nu ia decizii sub presiune”.

Reporter: Președintele Putin a declarat că Rusia este imună la sancțiunile SUA. El a afirmat că acestea nu vor avea un impact semnificativ asupra economiei ruse. Se înșeală?

Donald Trump: Mă bucur că el gândește în acest fel. Vă voi spune efectele în 6 luni. Să vedem cum vor decurge lucrurile”.

Belgia nu vrea ca UE să folosească 100 de miliarde de euro din activele rusești, de frica Moscovei

De partea cealaltă, Zelenski a ajuns la Londra de la Bruxelles unde - joi - s-a întâlnit cu liderii Uniunii Europene pentru a solicita sprijin financiar. Aceștia au decis să finanțeze Ucraina și în următorii 2 ani.

Dar nu au căzut de acord să elibereze peste 100 de miliarde de euro din activele rusești înghețate care ar fi putut fi folosite pentru apărarea Ucrainei.

Premierul belgian, Bart De Wever, un naționalist flamand de dreapta, este cel care a ”deraiat” planul. El susține că operațiunea planificată de Uniune prezintă riscuri financiare și juridice enorme pentru Belgia, țara unde se află majoritatea activelor rusești care ar putea fi folosite.

Bart De Wever: ”Moscova ne-a spus că, dacă ne atingem de banii lor, vom simți consecințele o veșnicie, ceea ce pare mult timp, veșnicia. Așadar, ei vor lua măsuri de ripostă. Așadar, este o afacere riscantă. Consider că ar fi utilă o analiză a posibilelor consecințe”.

Bart De Wever a solicitat Comisiei Europene și celorlați lideri să ofere clarificări juridice și garanții din partea Uniunii înainte ca fondurile rusești înghețate să fie folosite pentru sprijin financiar acordat Ucrainei.

