Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. informează că, în această seară, în jurul orei 18:30, în staţia Bucureşti Nord, trenul internaţional IRN 472, operat de CFR Călători, a lovit o persoană în momentul plecării de la linia 5.

„La faţa locului sunt aşteptate autorităţile competente, care urmează să efectueze verificările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, precizează CFR SA.

Circulaţia trenurilor pe celelalte linii din staţia Bucureşti Nord nu este afectată şi se desfăşoară în condiţii normale, mai arată compania.