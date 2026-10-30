În primul rând, este o măsură care îi vizează pe cei care depind de încălzirea centralizată. Primăriile și operatorii de termoficare vor putea lua împrumuturi pentru a cumpăra combustibil și pentru a plăti facturile restante. Ministerul Finanțelor pune la dispoziție, în acest scop, împrumuturi de până la 300 de milioane de lei pentru fiecare primărie. Banii trebuie returnați cu dobândă.

Guvernul încearcă să rezolve și problema facturilor restante pentru lucrările de infrastructură. În programul Anghel Saligny, banii rezervați unor proiecte, dar care nu sunt folosiți, vor putea fi redirecționați către primăriile care așteaptă plata lucrărilor deja executate.

O veste importantă este și pentru profesori: peste 52.000 dintre cei care au fost validați pentru prima de carieră didactică, dar nu au primit banii, vor putea avea cardurile alimentate până la sfârșitul anului.

Măsuri care vizează firmele

Guvernul a decis să amâne cu încă un an obligația comercianților de a-și adapta casele de marcat astfel încât bonurile fiscale să afișeze toate informațiile cerute de lege, inclusiv acel codul QR.

Vorbim de acel cod pătrat, format din mici puncte și linii, pe care îl putem scana cu telefonul. El ar trebui să permită accesul rapid la informațiile fiscale de pe bon și să ajute la verificarea acestora. Până atunci, comercianții mai au timp să își adapteze casele de marcat.