Poliția britanică a Transporturilor (BTP) a confirmat că agenții au fost trimiși în apropierea gării Lewes, după ce au primit informații despre incident joi, 13 august, la ora locală 15:54, potrivit Yahoo News.

BTP a confirmat că „intervine alături de paramedici și de serviciul de pompieri și va furniza mai multe informații de îndată ce va fi posibil”.

Operatorul feroviar Southern Rail a confirmat că a avut loc o deraiere pe linia dintre Haywards Heath și Lewes.

Într-un mesaj publicat pe X, operatorul a transmis: „Serviciile de urgență se deplasează la fața locului, iar noi evaluăm impactul pe care acest incident îl va avea asupra rețelei noastre”.

Operatorul a mai anunțat: „În acest moment, niciun tren nu poate circula între Brighton și Lewes, Haywards Heath și Lewes, Seaford/Eastbourne și Lewes”.

Pasagerii au fost sfătuiți de operator să își amâne călătoriile până mai târziu în cursul zilei sau să caute rute alternative.

Reacționând la incident pe rețelele sociale, secretarul pentru Transporturi, Heidi Alexander, s-a declarat „profund îngrijorată” de informațiile privind deraierea, care s-a produs în jurul orei locale 15:55.

„Le sunt recunoscătoare serviciilor de urgență care se află la fața locului și îi sprijină pe cei afectați. Lucrăm rapid cu reprezentanții industriei feroviare și cu partenerii locali pentru a-i ajuta pe pasageri”, a declarat Heidi Alexander.