Potrivit companiei elvețiene IQAir, metropola canadiană a ajuns pe primul loc în topul celor mai poluate orașe din lume, scrie News.ro.

Conform datelor colectate de IQAir, Toronto era miercuri cea mai poluată metropolă din lume, depășind orașe precum Kinshasa și New Delhi.

„Incendiile de pădure sunt principalul factor de poluare a Toronto, în pofida faptului că temperaturile mai ridicate decât media joacă, de asemenea, un rol”, a declarat pentru AFP Armen Araradian, reprezentant al IQAir.

Mai multe incendii de pădure sunt active în prezent la sute de kilometri de Toronto, în nord-vestul provinciei Ontario, a cărei capitală este.

Purtat de vânt, fumul degajat de aceste incendii a ajuns în metropolă marți seara, iar locuitorii s-au trezit miercuri sub un cer acoperit de un nor dens de fum, cu o nuanță gălbuie.

Autoritățile au emis alertă de poluare și recomandă evitarea ieșirilor

Autoritățile canadiene au emis o alertă cod portocaliu din cauza deteriorării calității aerului provocate de fum și le-au recomandat locuitorilor din Toronto să rămână, pe cât posibil, în interior.

„Fumul incendiilor de pădure din nord-vestul Ontario cauzează o calitate foarte proastă a aerului și o vizibilitate redusă”, au transmis serviciile meteorologice, precizând că situația urma să se îmbunătățească „vineri dimineața”.

„Sănătatea tuturor este în pericol (...). Limitați timpul pe care-l petreceți afară. Reorganizați sau anulați activitățile sportive, activitățile sau evenimentele în exterior”, au avertizat autoritățile.

Orașul Toronto a anunțat, la rândul său, că a decis să închidă piscinele și zona destinată fanilor, unde urma să fie transmisă miercuri în direct semifinala Cupei Mondiale dintre Anglia și Argentina (1-2).

Montrealul a fost afectat de un fenomen similar, însă de o intensitate mult mai redusă, marți dimineață.

Norul de fum a provocat o deteriorare a calității aerului și în Statele Unite, în special în statele Pennsylvania, New York, Connecticut, Massachusetts, Maine și New Hampshire.

În statul New York, autoritățile i-au avertizat pe locuitori că pot „observa fum și un văl brumos pe cer în tot statul și vârfuri de poluare legate de fum”.

Incendiile din Canada au ars aproape două milioane de hectare

Agravarea situației de pe frontul incendiilor din Canada vine în contextul unui val de căldură extremă care afectează, începând din weekend, vestul Statelor Unite și care s-a extins spre Coasta de Est și Canada.

În Statele Unite, peste 90 de milioane de persoane erau vizate miercuri de alerte de caniculă.

Potrivit ultimelor statistici oficiale canadiene, sezonul incendiilor de pădure a fost până acum mult mai puțin dramatic decât în 2023, un an considerat record, și decât în 2025.

Totuși, pe teritoriul vast al Canadei, 1,9 milioane de hectare au fost deja mistuite de flăcări anul acesta, o suprafață apropiată de cea a Sloveniei.

În total, 838 de incendii erau active miercuri în Canada, dintre care 189 scăpate de sub control.

În 2023, aproape 18 milioane de hectare de pădure au ars în această țară.