"Putem să schimbăm oraşul în şase-zece ani. Nu îl putem schimba într-un an sau doi. Dar în şase-zece ani vă garantez că îl putem civiliza, ca să arate ca un oraş european, nu ca unul din Asia centrală", a spus el, joi, în cadrul dezbaterii privind bugetul Capitalei.

Edilul a menţionat că în acest an va fi bugetat proiectul PIDU (Planul Integrat de Dezvoltare Urbană) pentru Parcul Izvor.

"Îmi place foarte mult proiectul din PIDU pentru că reînvie, prin aleile pe care le va avea, forma străzilor vechi, înainte să fie rase de comunişti. (...) Ne interesează să dăm drumul şi la Podul Mihai Vodă (...), un pod pietonal, ca să ajungi foarte uşor de la Parcul Izvor, dinspre Casa Poporului, care este o atracţie turistică, către zona Brezoianu", a explicat el.

Priorități pentru actualul mandat

Ciprian Ciucu a precizat că în cei doi ani care i-au rămas din acest mandat va prioritiza ordinea şi curăţenia oraşului, dar că va avea în vedere şi pregătirea unui eventual al doilea mandat.

"Nu vreau să sune arogant, dar am aceşti doi ani să facem ordine şi curăţenie, dar să şi pregătesc următorul mandat. Nu vreau să sune arogant, dar îmi doresc al doilea mandat. Şi vreau să vă spun care este viziunea, foarte pe scurt. Magheru trebuie regândit. Calea Victoriei trebuie regândită. Principalele camere urbane - Amzei, Lahovari, Grădina Icoanei, zona Sala Palatului - trebuie regândite. Brezoianu... O parte dintre proiectele din PIDU care, din păcate, şi-a pierdut avizele, pentru că avea toate avizele la un moment dat, dar nu a fost executat, nu a fost bugetat... Aici, ca să ajungem la un grad de maturitate, avem nevoie cam de doi ani", a arătat el.

Parcări și parteneriate public-private

Primăria are în vedere şi implementarea unor parcări din PIDU, în condiţiile în care patru dintre ele au PUZ-uri. Ciucu a anunţat că acestea ar urma să fie realizate prin parteneriat public-privat, fiind operate şi construite de către operatori privaţi.

"O să demarăm imediat un concurs de soluţii pentru zona Palatului extinsă, care o să includă şi o parcare subterană. Vom face PUZ prin concurs de soluţii. Mai multe echipe de arhitectură naţionale, internaţionale vor fi în competiţie să ne spună cum organizăm superba zonă a Bucureştiului care include Palatul Regal şi parcul din spatele palatului, Calea Victoriei, Biblioteca. Toată acea zonă trebuie să fie pietonalizată. Maşini, poate, pe dedesubt, cum am văzut în marile capitale europene. Verde... Dar nu pot să vă promit într-un an şi jumătate sau doi acest proiect. Pot să vă promit că o să îl începem peste doi ani. La fel, Calea Victoriei trebuie cumva regândită", a propus Ciprian Ciucu.