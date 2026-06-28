În timp ce autoritățile spun că contaminarea provine probabil din depozite mai vechi, perturbate de marea agitată, experții de mediu cer o investigație mai aprofundată privind posibilele surse, inclusiv nave comerciale și așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei, scrie Elitsa Simeonova de la publicația bulgară svobodnatochka.bg.

Potrivit investigației, localnicii au raportat pentru prima dată cantități mari de reziduuri negre și lipicioase pe plaje în jurul datei de 18 iunie. Voluntara locală Iva Yancheva a declarat că poluarea a fost extinsă pe plajele Silistar și Veleka din apropiere de Sinemorets și continuă să reapară în ciuda eforturilor de curățare, notează Novinite.

„Cu două zile în urmă curățam aici, iar noaptea marea a adus din nou poluarea”, a spus ea pentru svobodnatochka.bg.

Păcură pe mai multe plaje

Ministerul Mediului și Apelor a confirmat zeci de sesizări privind poluarea, iar inspecțiile au găsit granule de păcură și reziduuri petroliere pe mai multe plaje. Primăriile și operatorii de plaje au fost instruiți să curețe zonele afectate.

Potrivit Administrației Maritime, în prezent nu există poluare activă în mare. Oficialii consideră că materialul provine din „depozite vechi de produse petroliere și deșeuri” ridicate de pe fundul mării de valuri și vânturi puternice, înainte de a fi aduse la țărm. Autoritățile spun că, fiind vorba despre contaminare veche, este „obiectiv imposibil” să fie identificată sursa responsabilă.

Organizațiile de mediu rămân însă sceptice. Hristo Panchev de la Greenpeace Bulgaria a spus că această explicație lasă întrebări importante fără răspuns.

„Dacă poluarea este veche, când s-a produs și de ce nu a fost identificată la timp?”, a întrebat el.

Potrivit lui Panchev, posibile surse includ nave care deversează ilegal deșeuri în mare și petroliere din „flota fantomă” rusă. Experții Greenpeace analizează imagini din satelit care arată mai multe pete întunecate suspecte în Marea Neagră, inclusiv în apropierea petrolierului sancționat Kairos, aflat încă lângă coasta Bulgariei după ce a fost abandonat la sfârșitul lui 2025.

Panchev a subliniat că imaginile din satelit nu sunt suficiente și a cerut analize chimice ale poluării și inspecții ale navelor care operează în zonă.

„Dacă aceste proceduri sunt realizate rapid și corect, există șansa ca vinovatul să fie identificat și sancționat.”