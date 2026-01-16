Poliţia Română publică imagini șocante din accidente rutiere: „Nu sunt scene dintr-un film, sunt realităţi. Opreşte-te” VIDEO

Poliţia Română a publicat vineri imagini șocante surprinse în timpul sau imediat după accidente rutiere, pentru a avertiza șoferii, pietonii și bicicliștii să respecte regulile și să fie vigilenți în trafic.

Poliţia Româmmă distribuie, vineri, pe pagina oficială de Facebook, imagini şocante care arată un pieton spulberat de o maşină pe trecerea de pietoni, dar şi un biciclist lovit î plin e o maşină.

”Nu sunt scene dintr-un film, sunt realităţi care se repetă aproape zilnic pe drumurile noastre”, au transmis reprezentanţii instituţiei.

Potrivit acestora, fiecare cadru este o poveste despre neatenţie, grabă, reguli nerespectate şi fatidica credinţă: ”mie nu mi se poate întâmpla”.

”Opreşte-te! Priveşte! Gândeşte! Nu te grăbi! O clipă de neatenţie poate distruge o viaţă, o familie, un viitor”, ami transmit poliţiştii.

