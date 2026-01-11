O nouă provocare de pe TikTok a dus la distrugerea a două mașini în județul Mehedinți. Ce a putut face un adolescent | VIDEO

Stiri actuale
11-01-2026 | 13:27
Adolescent TikTok
Getty Images

Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin după o provocare pe TikTok.

autor
Claudia Alionescu

În imaginile distribuite pe reţelele sociale se poate observa cum un tânăr se urcă pe capota a două maşini şi le loveşte cu picioarele, aceasta după ce e provocat de un alt băiat.

IPJ Mehedinţi a făcut precizări ”având în vedere materialul apărut pe TikTok, unde un tânăr se urcă pe capota a două autoturisme staţionate pe o stradă din municipiul Drobeta-Turnu Severin şi prin lovirea cu picioarele provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor vehiculelor în cauză”.

”Din verificările efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie a.c., ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staţionate aparţinând a doi bărbaţi de 61, respectiv 34 de ani”, a transmis IPJ Mehedinţi.

Citește și
''Superman challenge''
Medicii trag un semnal de alarmă după ce zeci de copii s-au ales cu fracturi după „Superman challenge”

Prejudiciul urmează a fi stabilit.

În cauză, a fost deschis dosar penal pentru distrugere, iar poliţiştii continuă cercetările.

Ceremonia din L.A. a Globurilor de Aur 2026 va fi difuzată în direct pe VOYO. Ce pelicule sunt printre marile favorite

Sursa: News.ro

Etichete: tiktok, mehedinti, provocare, adolescent, distrugere,

Dată publicare: 11-01-2026 13:17

Articol recomandat de sport.ro
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Stadionul din Bacău: teatrul mort din centrul orașului! Cum mai arată „sufletul” fotbalului băcăuan
Citește și...
O nouă provocare pe TikTok s-ar putea transforma în tragedie. Tot mai mulți tineri din California participă la trend
Stiri externe
O nouă provocare pe TikTok s-ar putea transforma în tragedie. Tot mai mulți tineri din California participă la trend

O nouă provocare pe TikTok pune pe jar autoritățile dintr-un oraș californian. Tot mai mulți adolescenți participă la un trend periculos numit „Door Kick Challenge".

Medicii trag un semnal de alarmă după ce zeci de copii s-au ales cu fracturi după „Superman challenge”
Stiri actuale
Medicii trag un semnal de alarmă după ce zeci de copii s-au ales cu fracturi după „Superman challenge”

''Superman challenge'', o nouă provocare lansată pe TikTok, a trimis la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală zeci de adolescenți.

„Superman Challange”, provocarea de pe TikTok care a băgat în spital 20 de copii într-o singură zi în București
Stiri actuale
„Superman Challange”, provocarea de pe TikTok care a băgat în spital 20 de copii într-o singură zi în București

Superman Challenge este o provocare în trend pe TikTok, dar s-a dovedit a fi periculoasă pentru copiii care o practică. 20 de copii au ajuns la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală cu fracturi după ce au încercat această provocare.  

Recomandări
Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți”
Stiri externe
Analiză: Cum ar putea arăta, de fapt, prăbușirea regimului din Iran. Liderii Republicii islamice se simt mai „încolțiți”

Experți citați de Newsweek susțin că Washingtonul ar putea căuta o schimbare de lider în Iran fără a urmări prăbușirea întregului regim, ceea ce ar permite un acord cu SUA și menținerea stabilității interne.

Explicația Guvernului pentru majorarea taxelor și impozitelor locale. Impact bugetar de 3,7 miliarde lei în 2026
Stiri Politice
Explicația Guvernului pentru majorarea taxelor și impozitelor locale. Impact bugetar de 3,7 miliarde lei în 2026

Guvernul a transmis o serie de clarificări privind decizia de majorare a impozitelor și taxelor pe proprietate – clădiri, terenuri și autovehicule.

Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați
Stiri actuale
Ce coeficienți de reducere au fost eliminați din legea impozitelor. De ce proprietarii de clădiri vechi sunt cei mai afectați

Noile prevederi intrate în vigoare anul acesta în privinţa stabilirii cuantumului impozitelor pe clădiri elimină coeficienţi de reducere care aveau impact direct asupra bazei de impozitare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 11 Ianuarie 2026

02:32:49

Alt Text!
La Măruță
9 Ianuarie 2026

01:31:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
9 Ianuarie 2026

01:46:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59