O nouă provocare de pe TikTok a dus la distrugerea a două mașini în județul Mehedinți. Ce a putut face un adolescent | VIDEO

Poliţiştii din judeţul Mehedinţi au identificat un tânăr de 16 ani care a vandalizat două maşini parcate pe o stradă din Drobeta Turnu Severin după o provocare pe TikTok.

În imaginile distribuite pe reţelele sociale se poate observa cum un tânăr se urcă pe capota a două maşini şi le loveşte cu picioarele, aceasta după ce e provocat de un alt băiat.

IPJ Mehedinţi a făcut precizări ”având în vedere materialul apărut pe TikTok, unde un tânăr se urcă pe capota a două autoturisme staţionate pe o stradă din municipiul Drobeta-Turnu Severin şi prin lovirea cu picioarele provoacă distrugeri la nivelul parbrizelor vehiculelor în cauză”.

”Din verificările efectuate de poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Drobeta-Turnu Severin, s-a stabilit că la data de 11 ianuarie a.c., ora 03.50, un tânăr de 16 ani, din municipiul Drobeta-Turnu Severin ar fi provocat distrugeri prin lovirea cu picioarele la două autoturisme ce se aflau staţionate aparţinând a doi bărbaţi de 61, respectiv 34 de ani”, a transmis IPJ Mehedinţi.

Prejudiciul urmează a fi stabilit.

În cauză, a fost deschis dosar penal pentru distrugere, iar poliţiştii continuă cercetările.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













