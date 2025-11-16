Termenul limită pe care îl are la dispoziție Serbia pentru a rezolva criza rafinăriei NIS. „Trebuie să funcționeze”

16-11-2025 | 17:50
rafinarie nis serbia
AFP

Serbia are o săptămână la dispoziţie pentru a rezolva criza rafinăriei NIS, spune preşedintele Aleksandar Vucic.

Lorena Mihăilă

Washingtonul cere o retragere completă a acţionarilor ruşi din NIS, care operează singura rafinărie a Serbiei, iar sâmbătă a acordat un termen de trei luni pentru găsirea unui cumpărător.

Mai multe bănci au îngheţat tranzacţiile companiei, iar autorităţile estimează că rafinăria mai dispune de suficient ţiţei doar până pe 25 noiembrie.

”Decizia trebuie luată în următoarele şapte zile; rafinăria trebuie să funcţioneze”, a spus Vucic în timpul unei şedinţe de guvern transmise în direct la televiziunea publică.

Preşedintele a subliniat că Serbia doreşte să evite naţionalizarea activelor ruseşti şi este pregătită să facă o ofertă peste preţul pieţei dacă negocierile dintre partea rusă şi potenţiali cumpărători din Asia şi Europa nu vor avea succes.

Gazprom Neft şi Gazprom deţin împreună 56% din acţiunile NIS şi au notificat Trezoreria SUA (OFAC) cu privire la disponibilitatea lor de a transfera controlul către o terţă parte. Ministrul finanţelor, Sinisa Mali, a avertizat că menţinerea sancţiunilor asupra NIS ar putea afecta creşterea economică a Serbiei, ratingurile de credit şi nivelul investiţiilor străine.

Gazprom Neft deţine 44,9% din companie, Gazprom 11,3%, Serbia controlează 29,9%, iar restul aparţine acţionarilor mici.

