Serbia obține o amânare de trei luni pentru NIS, compania petrolieră rusă sancționată de SUA

Serbia a obţinut o amânare de trei luni privind sancţiunile aplicate companiei petroliere NIS, deţinută majoritar de Rusia, sancţiuni care ameninţau furnizarea de combustibil în ţară înainte de sezonul rece.

În această săptămână, Serbia a anunţat că Gazprom Neft şi Gazprom, care deţin împreună o participaţie de 56% în singura rafinărie de petrol a ţării, NIS, au trimis o solicitare către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA, exprimându-şi disponibilitatea de a ceda controlul companiei către un terţ, a declarat sâmbătă un oficial guvernamental, citat de Reuters..

OFAC a impus iniţial sancţiuni asupra sectorului petrolier rus, inclusiv asupra Gazprom, în ianuarie, însă aplicarea lor în cazul NIS a fost amânată de mai multe ori, intrând în vigoare în cele din urmă pe 8 octombrie, potrivit News.ro.

