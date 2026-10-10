Fusta este o creație Emilia Wickstead, unul dintre designerii preferați ai prințesei de Wales. Kate a accesorizat-o cu o curea neagră din piele și a asortat-o cu o bluză albă cu volane și un palton lung, negru, semnat Alexander McQueen, potrivit Yahoo News.

Ținuta a fost completată de o geantă de mână de mici dimensiuni, într-o nuanță de verde-albăstrui, creată de Mulberry.

Vizita prințului și prințesei de Wales la Belfast nu a fost anunțată în prealabil de Palatul Kensington, iar din motive de securitate, detaliile au fost păstrate secrete până în dimineața sosirii lor.

Vizitele membrilor familiei regale în Irlanda de Nord se desfășoară întotdeauna în condiții stricte de securitate, informațiile despre deplasări fiind ținute confidențiale.

Vizitele familiei regale în Irlanda de Nord, marcate de controverse

În 2022, o vizită a lui Kate Middleton la Belfast a stârnit controverse, după ce, în timpul unei întâlniri cu publicul, o femeie i-a spus: „Irlanda aparține irlandezilor”.

Femeia i-a transmis prințesei: „Îmi pare bine să vă cunosc, dar ar fi fost mai bine dacă ne-am fi întâlnit când erați în propria țară”.

Cu o lună înainte de acel incident, când regele Charles al III-lea a vizitat Belfast pentru prima dată în calitate de monarh al Regatului Unit, acesta a fost întâmpinat de un mesaj uriaș, amplasat pe un munte cu vedere spre oraș, pe care scria: „Nu slujim niciun rege, ci doar Irlanda”.

Pentru vizita de la Belfast, Kate Middleton și-a aranjat părul într-o coafură pe care a adoptat-o frecvent în ultima perioadă, cu partea superioară prinsă la spate și restul părului lăsat liber.

Prințesa a purtat aceeași coafură și la premiera filmului Digger, cu Tom Cruise, unde a impresionat într-o rochie lungă, vaporoasă, de culoare mov.

La acel eveniment, Kate și-a accesorizat ținuta cu o bijuterie rar văzută în public, provenită din colecția regală: un colier cu ametist în formă de inimă, oferit cadou de nuntă Reginei Mamă în 1923.

Colierul, cunoscut sub numele de Amethyst Sautoir Necklace, este realizat din ametiste, diamante și perle. Anterior, bijuteria fusese văzută ultima dată în public în 2015, când regina Camilla a purtat-o la premiera filmului Skyfall.

O perioadă încărcată pentru Kate Middleton, cu numeroase apariții elegante

Ultimele săptămâni au fost pline de evenimente pentru prințesa de Wales.

Pe 25 septembrie, Kate a organizat o petrecere privată cu ceai la Castelul Windsor, pentru a-i omagia pe alpiniștii pe care îi cunoscuse în luna iunie, când participase la provocarea montană Three Peaks Challenge.

Cu acea ocazie, prințesa a purtat o rochie Burberry într-o nuanță intensă de prună, una dintre culorile la modă în acest sezon.

Câteva zile mai târziu, în timpul unei vizite la o organizație de transport administrată de comunitatea locală, Kate a ales un palton elegant din lână gri, o bluză cu fundă la gât și o curea din piele vișinie, semnată Victoria Beckham.

O altă apariție remarcabilă a fost cea din timpul vizitei pe care Kate și William au efectuat-o la o echipă de rugby.

Prințesa a purtat atunci o jachetă elegantă din cașmir, într-o nuanță intensă de verde, creată de Ralph Lauren.

Ținuta a fost completată de cerceii cu diamante „Empress”, în formă de trăsură, realizați de casa de bijuterii Mappin & Webb.