Fiul mai mare al regelui Charles al III-lea, în vârstă de 44 de ani, care purta un costum închis la culoare și care a zâmbit mult, participa la emisiune pentru a promova Premiul de mediu Earthshot Prize, pe care l-a înființat în 2020, al cărui laureat în 2026 urmează să fie dezvăluit la 17 noiembrie, la Mumbai, în India, potrivit News.ro.

Singura membră a familiei regale britanice care a participat la emisiune în trecut, în 2009, a fost Sarah Ferguson, fosta soție a fostului prinț Andrew.

Alături de prințul-moștenitor, pe celebra canapea roșie a emisiunii, s-au aflat actrița australiană Cate Blanchett, actrița britanică de comedie Hannah Waddingham și activistul ecologist Robert Irwin, toți implicați în Earthshot Prize.

Vise din tinerețe și pasiune pentru jocuri TV

Între alte confidențe făcute de către moștenitorul coroanei britanice în această emisiune, prințul a mărturisit că a visat o cu totul altă carieră în tinerețe.

„Voiam cu adevărat să fiu polițist când eram mai tânăr, credeam că puteam să fiu unul bun”, a declarat el.

El a adăugat că a avut și „o fază” în care s-a gândit să devină DJ.

El a mărturisit, de asemenea, că este unul dintre fanii Traitors, un joc televizat al BBC, în care candidații trebuie să demaște „trădătorii” desemnați în secret în interiorul grupului, un joc care doboară recorduri de audiență în Regatul Unit.

„Îl ador, toată familia îl adoră. Charlotte și Louis sunt obsedați. Este cu adevărat superteleviziune”, a declarat el, referindu-se la cei doi copii ai săi, în vârstă de 11 și opt ani.

Cinematografia, muzica și alte dezvăluiri din spatele culiselor

Întrebat despre modul în care se destinde, prințul a subliniat muzica și cinematografia.

„Ador să plonjez în filme care te fac să gândești”, a spus el, declarându-se un mare fan al regizorului Christopher Nolan și citându-i trilogia The Dark Knight.

William a participat, în iulie, la celebrul podcast al lui Travis Kelce, cu câteva ore înainte de căsătoria starului NFL cu cântăreața Taylor Swift.

El a dezvăluit atunci că tatăl său, Charles, „detestă fotbalul”.